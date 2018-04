Polacy szukają nowej pracy krócej niż do tej pory

Średnio 2,5 miesiąca zajmuje Polakom znalezienie nowej pracy; miejsce zatrudnienia w ostatnim półroczu zmienił co piąty pracownik — wynika z opublikowanych właśnie wyników najnowszego sondażu Instytutu Badawczego Randstad.

Praca dla Polaków środkiem, nie celem Polacy pracują, aby żyć, a nie żyją, aby pracować – wynika z analiz firmy doradztwa personalnego Randstad. Według badania przeprowadzonego przez... zobacz więcej

Z 31. edycji badania Monitor Rynku Pracy wynika, że jeszcze dwa, trzy lata temu znalezienie pracy zajmowało średnio ponad 3,5 miesiąca. Teraz dwóch na pięciu ankietowanych twierdzi, że czas poszukiwania nowego zajęcia był krótszy niż zakładali. 35 proc. uważa, że był w sam raz, a 29 proc., że trwało to dłużej niż by chcieli.



— Wzrost popytu na pracę wynika z wyraźnego przyspieszania wzrostu gospodarczego w 2017 r. Z analiz Narodowego Banku Polskiego wynika, że mamy rekordowo wysoką liczbę wakatów, co oznacza, że zmiana pracy, szczególnie dla mających poszukiwane na rynku pracy kompetencje, jest stosunkowo łatwa — stwierdziła ekspertka Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.



Jej zdaniem coraz większe trudności z pozyskaniem pracowników powodują, że pracodawcy częściej oferują bardziej stabilne warunki zatrudnienia w ramach umów o pracę.



Na nowe miejsce pracy najczęściej decydowali się sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (38 proc.). W ostatnim półroczu pracę zmieniali także inżynierowie (37 proc.) i robotnicy niewykwalifikowani (32 proc.). Takich zmian unikali raczej kierownicy (10 proc.), mistrzowie i brygadziści (13 proc.) i kadra zarządzająca wysokiego szczebla (15 proc.).

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Sondaż został zrealizowany między 2 a 13 marca. Wzięło w nim udział 1000 respondentów w wieku 18—64 lat, pracujących co najmniej 24 godziny w tygodniu. Próba obejmowała zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej jak i samozatrudnionych.