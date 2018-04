– Jestem w Polsce, aby kontynuować nasz dialog. Zmiana w polskim rządzie doprowadziła do zmiany w klimacie naszych relacji. Chociaż nie zgadzamy się we wszystkim, to mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie sprawy nas interesujące – powiedział w Warszawie Frans Timmermans. Wiceszef Komisji Europejskiej spotkał się m.in. z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem.

Minister Czaputowicz potwierdził, że zarówno Polska, jak i Komisja Europejska dążą do kompromisu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Podczas wspólnej konferencji z Timmermansem zaznaczył, że zawarcie kompromisu umożliwi przejście do realizacji wyzwań stojących obecnie przed Unią Europejską.



Szef polskiej dyplomacji powiedział, że przeprowadzana w Polsce reforma mieści się w ramach systemów prawnych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej.



Pytany na konferencji prasowej, czy ze strony polskiego rządu padło więcej propozycji kompromisowych w sprawie reform sądownictwa, powiedział, że „toczyła się dyskusja na temat konkretnych rozwiązań”.



Minister CZaputowicz podkreślił jednak, że polskiemu rządowi chodzi o to, aby nie została zagubiona istota systemu. – Dyskutowaliśmy dzisiaj też intensywnie na ten temat. Pan przewodniczący zwrócił uwagę na kumulatywny efekt tych reform. Uważamy, że poszczególne zastosowania znajdują rozwiązanie też w innych państwach – wyjaśnił szef MSZ.



Timmermans rozmawiał w poneidziałek w Warszawie z przedstawicielami rządu, prezydenta, środowisk sędziowskich i akademickich.

#wieszwiecej Polub nas