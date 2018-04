Rodzice i siostry, wujowie i zięciowie. Tak zatrudniał PISF za rządów Magdaleny Sroki

Magdalena Sroka kilka miesięcy temu straciła stanowisko szefowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Następnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zleciło kontrolę tej instytucji. Dziennik „Fakt” dotarł do jej wyników. Z audytu wynika, że aż 30 osób zatrudnionych w PISF łączyły relacje rodzinne.

PISF bezpośrednio podlega ministerstwu kultury i jest finansowany z budżetu państwa. Roczne wydatki na instytut to prawie 200 mln zł. Z raportu wynika, że aż 30 osób, które pracowały w PISF, czyli połowa pracowników tego instytutu, łączyły koligacje rodzinne.



Zatrudniano m.in. siostry, córki, ciotki, matkę, ojca, zięcia i synową ważnych postaci w instytucji. Najwięcej takich przypadków zaobserwowano w księgowości. Ówczesna główna księgowa miała doprowadzić do zatrudnienia na etaty w instytucji pięciu członków swojej rodziny. Dziennik informuje również, że jeden z etatowych kierowców wprowadził do PISF czterech krewnych.

źródło: fakt.pl

Miało tam również dochodzić do nadużyć finansowych. Pracownikom przyznawano comiesięczne premie i dodatki funkcyjne. Rekordowe nadużycia przyniósł październik 2016 r. Jak informuje gazeta, prawie 2/3 pracowników miało otrzymać wtedy nagrody powyżej 10 tys. zł.Pracownicy otrzymywali premie za zakres obowiązków, który do wypłacenia premii nie kwalifikował. Dodatkowo w instytucie miano zawierać umowy ustne na podstawie których wypłacano nagrody pieniężne.