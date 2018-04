Dziewczynka wyskoczyła przez okno z płonącego budynku

Cztery osoby ewakuowano w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) z pożaru, który wybuchł w przedwojennej kamienicy. Przed przyjazdem wozów strażackich z jednego z okien znajdujących się na pierwszym piętrze wyskoczyła dziewięcioletnia dziewczynka. Nikt nie odniósł obrażeń. Policja bada przyczyny pożaru.

Jak poinformował mł. bryg. Marcin Nyga ze straży pożarnej w Starachowicach, pożar wybuchł w południe w dwukondygnacyjnej przedwojennej kamienicy przy ul. Robotniczej. Strażacy otrzymali informację, że na pierwszym piętrze budynku znajdują się dwie uwięzione przez ogień osoby.



– Klatka schodowa była w całości ogarnięta przez płomienie i nie można było z niej skorzystać podczas ewakuacji. Za pomocą drabiny ewakuowaliśmy dwóch mężczyzn w wieku 34 i 64 lat – relacjonował przebieg akcji ratowniczej strażak.



Nyga dodał, że chwilę przed przyjazdem wozów strażackich z jednego z okien znajdujących się na pierwszym piętrze wyskoczyła dziewięcioletnia dziewczynka, ratując się przed pożarem.



– Na szczęście nic się jej nie stało. Przekazaliśmy ją pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Badania wykazały, że dziewczynka, poza drobnymi potłuczeniami, nie odniosła poważniejszych obrażeń – zapewnił mł. bryg. Nyga.

W chwili wybuchu pożaru w kamienicy znajdowały się cztery osoby. 64-letnia kobieta mieszkająca na parterze została ewakuowana z budynku przed przyjazdem służb ratowniczych.



Jak podkreślił strażak, pożar został ugaszony, ale cały czas trwają prace związane z częściową rozbiórką kamienicy. Częściowo spaliły się drewniane schody oraz cała klatka schodowa i okładziny ścian. Na miejscu cały czas pracuje dziewięć jednostek PSP i OHP oraz przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ocenią oni, jak bardzo ucierpiała konstrukcja budynku i czy będzie on mógł być dalej eksploatowany.



Policja bada co mogło być przyczyną pożaru.Prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia.