Prezydent Ukrainy: Nord Stream 2 to łapówka za lojalność wobec Rosji

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla „Handelsblatt”, że rosyjski gazociąg Nord Stream 2 to projekt czysto polityczny i łapówka, za pomocą której Rosja chce zapewnić sobie lojalność krajów Europy Zachodniej.

Poroszenko, który we wtorek oczekiwany jest z wizytą w Berlinie, przypomniał w rozmowie z niemieckim dziennikiem polityczno-gospodarczym, że od 2015 roku rosyjski Gazprom nie dostarcza gazu Ukrainie mimo wpłaconej zaliczki oraz nie zwrócił jej dotąd 4,6 mld dolarów zasądzonych przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie.



Prezydent ocenił, że „dla Gazpromu jest to bomba z opóźnionym zapłonem”.



– Rosyjskie kontrakty na dostawę gazu zawarte z przedsiębiorstwami energetycznymi z UE zawierają taką samą klauzulę arbitrażową co kontrakt z Ukrainą. Odmowa Gazpromu w sprawie zastosowania się do decyzji sztokholmskiego sądu sprawia, że dostawcy unijni zastanawiają się teraz, czy w przypadku sporu Gazprom postąpi z nimi tak samo. To tylko pokazuje, że Rosja jest bardzo niewiarygodnym partnerem, także w sektorze energetycznym – podkreślił Poroszenko.



Nord Stream 2 to polityczna łapówka



W jego ocenie „Nord Stream 2 to czysto polityczny projekt finansowany przez Rosję”. Jak zaznaczył, jest to „polityczna łapówka za lojalność wobec Rosji w celu nałożenia gospodarczej i energetycznej blokady na Ukrainę i poważnego zaszkodzenia” temu krajowi.



– Projekt rosyjskiego gazociągu nie ma żadnego uzasadnienia gospodarczego – powiedział Poroszenko, dodając, że gazociąg tranzytowy biegnący przez ukraińskie terytorium jest o wiele tańszy i może łatwo i tanio zostać zmodernizowany.



– Obecną przepustowość na poziomie do 100 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie możemy z łatwością bardzo mocno zwiększyć. Proszę nas zapytać, zamiast inwestować 10 mld dolarów w Nord Stream 2 – powiedział.

Odnosząc się do zarzutu, że sama Ukraina jako kraj tranzytowy jest przez niektórych uważana za zbyt niestabilną, Poroszenko powiedział, że jego kraj jest gotowy wejść do kierownictwa spółki rurociągowej z europejskimi partnerami, by zademonstrować swoją wiarygodność.



– Ukraina potrzebuje silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej oraz jej solidarności, a teraz przede wszystkim potrzebuje misji ONZ na wschodzie kraju – powiedział szef państwa. Podkreślił, że błękitne hełmy muszą zabezpieczyć niekontrolowaną przez Kijów część granicy rosyjsko-ukraińskiej.



– Jeśli po rozmieszczeniu błękitnych hełmów Rosja nadal będzie mogła kierować do tego regionu żołnierzy, paliwo i broń, to misja (ONZ) nie będzie miała sensu – wyjaśnił.



Sankcje to bardzo skuteczny instrument



Na pytanie, co w tej sytuacji powinny robić Niemcy i UE, Poroszenko wskazał, że powinny doprowadzić do uchwalenia rezolucji w sprawie Ukrainy przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i rozejmu w Donbasie.



– Nasi partnerzy z Zachodu powinni też zdać sobie sprawę, że sankcje to niezwykle skuteczny instrument, który jako jedyny może skłonić Putina do negocjacji. Jeśli rosyjska agresja będzie kontynuowana, sankcje należy zaostrzyć – powiedział.

Pytany o klimat dla inwestycji w swoim kraju, polityk przypomniał, że Ukraina znacząco poprawiła swą pozycję w rankingu Doing Business Banku Światowego, awansując ze 137. miejsca w 2013 roku na 76. miejsce w 2017 roku. W odpowiedzi na przypomnienie, że UE i USA narzekają na wolne tempo reform, powiedział, że w jego kraju zrealizowano głęboką reformę systemu podatkowego, a także służby zdrowia, oświaty, opieki społecznej i energetyki oraz „rewolucyjną reformę systemu bankowego”.– Wprowadziliśmy decentralizację, standardy naszego wojska dostosowaliśmy do standardów NATO i gruntownie odnowiliśmy sądownictwo – wskazał Poroszenko, dodając, że wiele znaczących firm zawitało na Ukrainę lub na nią powróciło.