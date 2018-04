Prezydent Duda: Lech Kaczyński zabiegał o Polskę silną, suwerenną, uczciwą

– Prezydent Lech Kaczyński przez całe swe polityczne życie zabiegał o Polskę silną, suwerenną, solidarną, taką w której wszyscy są równo traktowani, w której zwycięża uczciwość i w której nie ma miejsca na cynizm i draństwo – powiedział w poniedziałek w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

W Sejmie z udziałem prezydenta a także m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego



Andrzej Duda podkreślił, że odsłonięcie tablicy to ważny moment dla całego polskiego parlamentu, a także dla Polski, dla przyszłości Rzeczypospolitej, o którą to przyszłość „z tak wielką troską przez całe swoje polityczne życie zabiegał pan prezydent prof. Lech Kaczyński”.



Jak mówił, Lecha Kaczyński pełniąc na przestrzeni życia różnorakie funkcje państwowe zabiegał nieustannie, niestrudzenie o „budowanie Polski silnej, suwerennej, solidarnej, takiej w której wszyscy są równo traktowani, w której zwyciężać ma uczciwość i nie ma miejsca dla cynizmu i draństwa”.



– Taką Polskę właśnie każdego dnia swojej służby dla Rzeczypospolitej budował pan prezydent – podkreślił. Jak zaznaczył, na tablicy odsłanianej w poniedziałek widnieje napis: „zginął w służbie ojczyźnie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem”.



Prezydent podkreślił, że Lech Kaczyński „służył ojczyźnie do końca”. – Ta tablica będzie, wierzę w to, po wsze czasy świadectwem służby dla Polski naszego pana prezydenta. Mam nadzieję, że z tej tablicy będzie także patrzył na coraz silniejszą, coraz piękniejszą Rzeczpospolitą, taką, o jaką walczył i o jakiej marzył – powiedział.



Tablica znajduje się w holi przy głównym wejściu do Sejmu, na ścianie po prawej stronie schodów prowadzących do Sali Posiedzeń.





Kuchciński: Pamięć o Lechu Kaczyńskim musi trwać w Sejmie



– Bardzo ważne jest, by pamięć o wybitnym Polaku, prezydencie Lechu Kaczyńskim trwała w Sejmie i pomagała parlamentarzystom urzeczywistniać jego najpiękniejsze wizje, idee i kontynuować jego dzieło – powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński.



Marszałek Sejmu powiedział podczas uroczystości, że Lech Kaczyński budował przyszłość w duchu wartości wielkich polskich patriotów. – Służba Polsce była treścią jego całego życia. Miał wizję Polski sprawiedliwej i bezpiecznej, dobrze zarządzanej i dumnej z własnej historii i statusu Polski w świecie – powiedział Kuchciński.



– Jego misja, przerwana tragicznie, zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Po 2010 r. stał się odczuwalny brak naszego prezydenta, pozostała wśród nas świadomość niedokończonego dzieła. Mamy nadzieję, że odsłaniana dzisiaj tablica upamiętni postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział marszałek Sejmu.



Zdaniem Kuchcińskiego, bardzo ważne jest, by właśnie w Sejmie pamięć o Lechu Kaczyńskim wciąż trwała i pomagała parlamentarzystom „urzeczywistniać jego najpiękniejsze wizje, najpiękniejsze idee i kontynuować jego dzieło”.





#Sejm: rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. prof. Lecha Kaczyńskiego. W ceremonii biorą udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. 📺 Transmisja: https://t.co/TtFVaBCPpZ oraz https://t.co/R4G7UZJyRf pic.twitter.com/13MSkpLKIZ — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 9 kwietnia 2018

Zbliża się 8. rocznica katastrofy smoleńskiej



10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie samolotu Tu-154M wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka, politycy, wojskowi, duchowni, kombatanci i przedstawiciele Rodzin Katyńskich.