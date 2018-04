Sukces polskich studentów na zawodach „Aero Design” w USA

Reprezentacja Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej zdobyła trzy złote medale w zawodach „SAE Aero Design West 2018”, które w miniony weekend odbyły się w Los Angeles. Sześć medali (5 srebrnych i brązowy) zdobyli zaś studenci Politechniki Wrocławskiej.

„SAE Aero Design” to międzynarodowe akademickie zawody organizowane od 30 lat przez amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Transportu (SAE) przy wsparciu m.in. koncernu Lockheed Martin. Zadaniem uczestników – grup studenckich z całego świata – jest zaprojektowanie i budowa modelu samolotu, zgodnie z ograniczeniami i wymogami regulaminu narzuconymi przez organizatora zawodów.



Drużyna Politechniki Poznańskiej zwyciężyła w najbardziej prestiżowej klasie Regular, zdobywając trzy złote medale: w klasyfikacji prezentacji technicznych, w klasyfikacji konkurencji lotnych oraz w klasyfikacji generalnej. W klasie Regular konkurowało 37 drużyn z całego świata.



– W tym roku zadaniem studentów było zaprojektowanie oraz zbudowanie samolotu, który przy jak najmniejszej masie własnej podniesie jak największą liczbę zestawów: piłeczka tenisowa i metalowa sztabka o masie 230 g. Piłeczki tenisowe symbolizują pasażerów, sztabki – ich bagaże. Regulamin zawodów definiuje materiał, z jakiego wykonany ma być samolot oraz rodzaj i moc napędu – poinformował Radosław Górzeński z Politechniki Poznańskiej.



Jak wyjaśnił, zawody uczą samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, organizacyjnych i logistycznych, umiejętności pracy w grupie, sztuki zaprezentowania i dokumentacji osiągnięć.

(fot. JetStream PWr)

Oprócz poznańskiej drużyny sukces w zawodach „SAE Aero Design West 2018” odnieśli również studenci Politechniki Wrocławskiej. Zdobyli oni łącznie sześć medali: pięć srebrnych i jeden brązowy – poinformowała wrocławska uczelnia.Studenci z Wrocławia zdobyli cztery medale w klasie Micro (II miejsce w prezentacji technicznej, III miejsce w raporcie technicznym, II miejsce za najcięższych podniesiony ładunek i w sumie II miejsce w klasyfikacji generalnej) oraz dwa w klasie Advanced (II miejsce w celności zrzutu ładunku i II miejsce w klasyfikacji generalnej).Na zawody „SAE Aero Design” pojechali oni m.in. z modelem o nazwie „Dragonfly”. Zadaniem maszyny było uniesienie ładunku o masie 15 kg i zrzucenie go do wyznaczonego celu. Jak podkreśla uczelnia w informacji prasowej, jest to największa tego typu konstrukcja zbudowana przez zespół z PWr w całej historii startów. Przy jej budowie studenci korzystali m.in. z techniki wycinania laserowego oraz druku 3D.Studenci Politechniki Poznańskiej biorą udział w zawodach „SAE Aero Design” od 2008 r. Od tego czasu na podium znaleźli się 15 razy. Zespół „JetStream” z Politechniki Wrocławskiej startuje w tym konkursie od dziesięciu lat, a w swoim dorobku ma łącznie 20 medali.