Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. Skaryszewskiej 11. Jaki: Reprywatyzacja z naruszeniem prawa

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą kamienicy przy Skaryszewskiej 11 na warszawskim Kamionku. Nieruchomość nie wróci do zasobów miasta, a lokatorzy będą musieli ją opuścić, ale beneficjent decyzji ma zwrócić miastu blisko dwa miliony złotych.

– Beneficjent tej decyzji musi zwrócić miastu prawie dwa miliony złotych i te dwa miliony złotych będą mogły być przeznaczone na mieszkańców, którzy byli nękani m.in. w tej kamienicy. To właśnie te skutki społeczne, również tutaj były drastyczne i przez wiele lat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nic nie robił. Nie robił tak długo, aż to doprowadziło do nieodwracalnych skutków prawnych, czyli kolejnej transakcji – tłumaczył przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.



Podkreślił, że decyzja reprywatyzacyjna radykalnie pogorszyła sytuację lokatorów. Ci jednak, ze względu na nieodwracalne skutki prawne, będą musieli opuścić kamienicę przy Skaryszewskiej 11. Komisja natomiast skorzystała z przysługującego jej prawa, czyli nałożyła obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia na osobę, na którą wydano decyzję reprywatyzacyjną.

źródło: IAR, PAP

Decyzję reprywatyzacyjną, którą uznano za wydaną z naruszeniem prawa, wydał prezydent m.st. Warszawy w grudniu 2015 r. Nowy właściciel, Tomasz Szulc, po odzyskaniu nieruchomości sprzedał ją prywatnej firmie.Wiceprzewodniczący komisji, Sebastian Kaleta, wyjaśnia, że komisja zajęła się tą nieruchomością, ponieważ prosili o to mieszkańcy, którzy skarżyli się na swoją sytuację w budynku po reprywatyzacji. W sprawie pojawili się ponadto kuratorzy dla sześciu osób w różnym wieku o nieznanym miejscu pobytu, których los „przebiegał różnie po wojnie”.