Żołnierze rosyjscy i białoruscy przećwiczą desant nad Bugiem

Ponad 500 żołnierzy i ponad setka jednostek uzbrojenia weźmie udział we wspólnych manewrach Wojsk Powietrznodesantowych Federacji Rosyjskiej i Sił Specjalnych Operacji Sił Zbrojnych Republiki Białorusi. Ćwiczenia odbędą się 3 km od granic Polski.

Dziś w Brześciu nad Bugiem miała miejsce uroczystość inauguracji wspólnych rosyjsko-białoruskich manewrów z udziałem żołnierzy 76. Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej, która brała udział w walkach w Czeczenii, Gruzji i zajęciu Krymu. Formacja ta uważa się za następczynię 157 dywizji fizylierów Armii Czerwonej, sformowanej 1 września 1939 r.



Właściwe ćwiczenia ruszają we wtorek i potrwają do czwartku. Będą się one odbywały na Poligonie Brzeskim położonym na południe od miasta, na wysokości polskich wsi Kodeń i Kostomłoty. Teren poligonu od polskiej granicy dzieli niewiele ponad 3 km.



Jak podaje Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, wojskowi obu krajów mają wymienić się doświadczeniem w zakresie przygotowania jednostek desantowo szturmowych do prowadzenia operacji specjalnych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: mil.ru, realbrest.by

W trakcie manewrów jednostki białoruskie i rosyjskie mają wykryć i zlikwidować z użyciem desantu z powietrza nielegalne formacje zbrojne, przećwiczyć strzelanie bojowe z wszystkich rodzajów broni wchodzących w skład ich uzbrojenia a także bojowe użycie bezzałogowych statków powietrznych i środków walki elektronicznej.