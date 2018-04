„Pracownicy musieli siedzieć na kartonach”. Petru po przegranej zabrał krzesła i kanapę

Ryszard Petru po przegranej w wyborach na przewodniczącego Nowoczesnej zabrał z siedziby partii swoje meble. „Pracownicy biura musieli siedzieć na kartonach” – informuje w najnowszym wydaniu tygodnik „Wprost”.

„Petru zabrał z siedziby partii kanapy, krzesła, stół konferencyjny, biurko. Wynosić rzeczy pomagał mu któryś z pracowników. Doszło do tego, że pracujące tam osoby musiały siedzieć na kartonach do czasu zakupu nowych mebli” – powiedział w rozmowie z tygodnikiem jeden z polityków Nowoczesnej.



Rozmówca „Wprost” zastrzega, że Ryszard Petru miał prawo tak postąpić, ponieważ w tym samym pomieszczeniu, w którym mieściło się biuro krajowe partii, miał swoje biuro poselskie i meble należały do niego.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Ryszard Petru, założyciel Nowoczesnej i jej pierwszy lider, przegrał wybory na nowego przewodniczącego z Katarzyną Lubnauer. Otrzymał 140 głosów, zaś jego koleżanka partyjna – 149 głosów.