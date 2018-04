Amerykańskie sankcje działają? Rosną straty rosyjskiego miliardera Olega Deripaski

Rusal, objęty w piątek sankcjami USA koncern aluminiowy rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski, ostrzegł w poniedziałek, że krok ten może spowodować niewywiązanie się przez niego z płatności. W następstwie wartość akcji spółki na giełdzie w Hongkongu spadła o 49,14 proc.

„Nałożone sankcje mogą doprowadzić do niewywiązania się z zobowiązań przez koncern Rusal” – ostrzegł rosyjski producent aluminium w nocie dla inwestorów hongkońskiej giełdy. Tak gwałtownego spadku cen akcji Rusal nie odnotował nigdy wcześniej – zauważa w poniedziałek gospodarczy dziennik „Wiedomosti”.



O godz. 8 czasu polskiego wartość spółki wynosiła 4,83 mld dolarów. Deripaska posiada 48,1 proc. akcji koncernu. Na razie Rusal realizuje wszystkie swoje zobowiązania – zaznaczono w oświadczeniu.

źródło: pap

„Firma przypuszcza, że wpisanie jej na listę podmiotów objętych sankcjami (wskutek czego wszyscy amerykańscy kontrahenci nie mogą prowadzić z firmą żadnych interesów) może doprowadzić do niewypłacalności, jeśli chodzi o niektóre kredyty i obligacje” – informuje firma.Rusal zaznacza, że sankcje USA najprawdopodobniej negatywnie wpłyną na biznes i perspektywy firmy. W piątek resort finansów USA nałożył sankcje na koncern Rusal, jej głównego udziałowca Olega Deripaskę i siedem innych firm związanych z miliarderem, w tym grupę En+. Na moskiewskiej giełdzie wartość akcji grupy En+ spadła w poniedziałek o 16 proc.W piątek „Wiedomosti” podały, że krótko przed godz. 17 czasu moskiewskiego (godz. 16 czasu polskiego) wartość akcji En+ na giełdzie w Londynie spadała o ponad 21 proc. Na giełdzie w Moskwie akcje straciły ponad 22 proc., po czym nastąpiła korekta do 17,8 proc.Waszyngton podejrzewa Deripaskę o pranie pieniędzy, oszukiwanie partnerów biznesowych, podsłuchiwanie telefonów przedstawicieli władz, udział w wymuszeniu. Resort finansów również utrzymuje, że „istnieją podstawy, by twierdzić, że Deripaska przekupywał przedstawicieli władz, zlecał zabójstwa biznesmenów i jest związany z przestępczością zorganizowaną w Rosji”. Deripaska zaprzecza.