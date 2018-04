Piaseczyńska masakra piłą mechaniczną. Zatrzymane dwie osoby

Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali 49-latka podejrzanego o zaatakowanie 28-letniego mężczyzny przy użyciu piły mechanicznej. Poszkodowany trafił do szpitala z rozległymi obrażeniami lewej ręki i klatki piersiowej. Zatrzymana została również konkubina podejrzanego, która była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności.

CBŚP zlikwidowało plantację konopi indyjskich Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali kolejną plantację konopi indyjskich. Zatrzymano trzech mężczyzn i zabezpieczono ponad... zobacz więcej

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał w niedzielę po południu pilne wezwanie do miejscowości Głosków, gdzie miało dojść do ataku mężczyzny przy użyciu piły mechanicznej.



Funkcjonariusze z piaseczyńskiego patrolu na miejscu zastali już załogę pogotowia ratunkowego, która przy przystanku autobusowym udzielała pomocy mężczyźnie z raną szarpaną prawego przedramienia oraz klatki piersiowej. 28-latek trafił do szpitala, natomiast policjanci szybko ustalili miejsce, gdzie doszło do tego zdarzania. Na miejscu policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego przestępstwa, zabezpieczono również znajdującą się w mieszkaniu piłę mechaniczną.



Do policyjnej celi trafiła również przebywająca w mieszkaniu 37-letnia konkubina podejrzewanego, po sprawdzeniu w policyjnym systemie informatycznym okazała się ona być osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności.

#wieszwiecej Polub nas