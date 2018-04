Macierewicz: Główna przyczyna katastrofy smoleńskiej jest opisana w raporcie technicznym

W tzw. raporcie technicznym podkomisji smoleńskiej w sposób „wyczerpujący i wiarygodny” opisana jest główna przyczyna katastrofy smoleńskiej – powiedział w poniedziałek szef podkomisji ds. wyjaśniania katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz.

Były szef MON Antoni Macierewicz był w poniedziałek gościem radiowych „Sygnałów dnia”. Pytany był m.in. o przygotowany przez podkomisję tzw. raport techniczny.



– Poprzednie komisje koncentrowały się wokół dziesiątków, a nawet setek różnych problemów, omijając bardzo intensywnie samą przyczynę śmierci. Wręcz pan (Maciej) Lasek, o ile się nie mylę, na jednej z konferencji, chyba w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, stwierdził, że oni już nie badali tego, co się działo po ich „pancernej brzozie”, uznali, że od tego momentu już nic nie jest ważne – dodał.



Pytany, czy raport techniczny odpowiada na pytanie o przyczyny serii wybuchów w Tu-154M, szef podkomisji powiedział: „wszystkie główne kwestie techniczne są w raporcie technicznym przedstawione. My oczywiście nie wykluczamy, że mogą dojść materiały dowodowe, które pogłębią, uszczegółowią jakieś dotychczas niepodjęte wątki techniczne, ale główna przyczyna jest opisana w sposób wyczerpujący i wiarygodny".



