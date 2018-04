„Otwartość na wszystkich przegrała z rzeczywistością”. Psycholog o aktach terroru w Europie

– Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest utrudnione z powodu braku możliwości w miarę precyzyjnego przewidzenia miejsca i czasu, w którym atak terrorystyczny nastąpi. Im wcześniej zaczniemy trenować strategię działania w niebezpieczeństwie zagrożenia życia, tym większa szansa uniknięcia ofiar w ludziach – powiedziała portalowi tvp.info psycholog prof. Sławomira Anna Gruszewska.

Münster: Kierowca taranował przechodniów. Potwierdzono jego tożsamość Tragedia w Münster na zachodzie Niemiec. Po południu w sobotę kierowca furgonetki wjechał w grupę przechodniów w zabytkowym centrum miasta. Zginęły... zobacz więcej

Iwona Kowalska: W ostatnich latach doszło do wielu zamachów terrorystycznych z wykorzystaniem pojazdów. Czy Europa powinna się obawiać?



Prof. Sławomira Anna Gruszewska: Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym. Istnieje od wieków, ale ewoluowały metody i techniki, stosowane przez terrorystów. Pojazdy są przez nich często wykorzystywane. Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego jest utrudnione z powodu braku możliwości w miarę precyzyjnego przewidzenia miejsca i czasu, w którym atak terrorystyczny nastąpi. Ta sytuacja prowokuje zbiorowy lęk, wyzwala poczucie społecznego zagrożenia, które ma tendencję wzrostową. Taranowanie ludzi pojazdami miało miejsce w ciągu ostatnich 2 lat w Sztokholmie, Barcelonie, Londynie, Berlinie i Nicei. Europa może czuć się zagrożona. Działania profilaktyczne, mające na celu wzmocnić społeczną uważność, już nie wystarczą. Obecna sytuacja wymaga wdrożenia takich procedur, które wzmocnią w ludziach poczucie bezpieczeństwa precyzyjnego miejsca i czasu.

#wieszwiecej Polub nas

– Jedną z głównych metod jest edukacja, mająca na celu wykształcenie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. Podstawy społecznej komunikacji: właściwe odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych, strategia zachowania w sytuacjach zagrożenia to główne składowe, o które powinny być rozszerzone programy edukacyjne już dla 14-, 15-latków. Im wcześniej zaczniemy trenować strategię działania w niebezpieczeństwie zagrożenia życia, tym większa szansa uniknięcia ofiar w ludziach.– To zależy od wielu czynników. W przypadku dużej ilości ofiar wzrasta poczucie zagrożenia. W próbie wyjaśnienia przyczyn, jak do tego doszło, w pierwszej kolejności zostaje poddane ocenie zabezpieczenie miejsca wypadku. Kto i w jakiej liczbie zabezpieczał teren np. masowej imprezy itp. Najczęściej głowy państw wizytują miejsca zdarzeń i to, co powiedzą, jak się zachowają i jaką formę pomocy dla rodzin ofiar zadeklarują, decyduje o ich społecznym poparciu lub nie. Ale jak wykazują społeczne sondaże, ranking popularności niektórych przedstawicieli rządu bezpośrednio po zdarzeniu czasem się obniża.

Czy działania Państwa Islamskiego mogą odebrać Europejczykom poczucie wolności i niezależności?



– Poczucie wolności i niezależności to stan, który nie zniknie pod wpływem chwili i konkretnego wydarzenia. On na chwilę może sparaliżować i wprowadzić spore poczucie zagrożenia. Jednak ten stan nie będzie się utrzymywał permanentnie. Objawia się to potrzebą unikania miejsc, w których doszło do dramatycznych wydarzeń. Po ataku terrorystycznym w Paryżu - w 2015 roku - odnotowano spadek liczby turystów odwiedzających stolicę Francji. Odczuły to firmy przewozowe i biura podroży. Dopiero w ostatnich miesiącach sytuacja zaczęła się stabilizować. Każda forma terroryzmu spotyka się z potępieniem, gniewem, żalem, smutkiem, przygnębieniem wywołanym utratą życia. Ale jaki by on nie był oraz ile ofiar by nie zgromadził, nie jest w stanie globalnie zagrozić poczuciu wolności w Europie.



Dlaczego młodzi ludzie, niejednokrotnie urodzeni, wychowani i wykształceni w Europie, stają się terrorystami?



– Fakt, że się ktoś urodził i wychował we Francji, w Belgii czy w innym mieście europejskim, nie znaczy, że czuje się Europejczykiem i identyfikuje się z kulturą europejską. Wychowani w innej kulturze, w innej religii, wierze i w innym systemie wartości nie będą w stanie zaakceptować kultury europejskiej. Za kształtowanie się cech osobowości odpowiadają więzi z bliskimi i tolerancja życia drugiego człowieka. Jeśli któraś z tych składowych nie zostanie prawidłowo wykształcona w procesie wychowania i wsparta takimi wartościami jak miłość, szacunek i pokora wobec swojego i cudzego życia, to łatwo można taką osobą manipulować i wykształcić osobowość terrorysty zabójcy i samobójcy równocześnie.

Czy przyczyną kłopotów, z którymi zmaga się Europa, jest odejście od wartości chrześcijańskich?



– Nie sądzę, aby Europa radykalnie odeszła od tych wartości, uważam, że one osłabły. Zmieniły się społeczne priorytety, wartości i potrzeby. Więcej czasu i uwagi poświęcamy stanowi posiadania i konkurowaniu z innymi. Mniej czasu spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Żyjemy w ogromnym pośpiechu, pędem za społecznym stadem, bez odpoczynku i w ciągłym stresie. Życie realne coraz bardziej przenosi się do sieci, to powoduje, że więzi rodzinne i czas dla bliskich przesuwa się na dalszy plan. To sprzyja coraz większemu poczuciu samotności, izolacji i braku spełnienia. Powrót nie tylko do wartości chrześcijańskich, ale powrót do wartości w ogóle, do zachowań empatycznych, jest wciąż naszą nadzieją na bezpieczne i twórcze życie.



Jak działa terrorysta? Co nim kieruje?



– Zgodnie z przewodnią ideą i wdrukowanymi priorytetami islamski terrorysta walczy z innowiercami. Najcięższe i najbardziej krwawe są starcia i wojny właśnie na tle religijnym. Europejska wielokulturowość, otwartość i akceptacja wszystkich to szczytne i humanitarne założenia na miarę XXI wieku, ale nie obroniły się w zetknięciu z rzeczywistością.