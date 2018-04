Obywatele RP: Wygraliśmy. Publicysta: Mentalność hieny cmentarnej

Obywatele RP ogłaszają swoje „zwycięstwo”. Komentują tak 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej, która będzie również zakończeniem miesięcznic smoleńskich. Jednocześnie organizacja zapowiada, że 10 kwietnia także będzie próbowała zakłócić uroczystości. Na „kontrmiesięcznicę” zaprasza w imieniu organizacji Agnieszka Holland. Zdaniem Macieja Kożuszka z „Gazety Polskiej” jest to przejaw „mentalności hieny cmentarnej”.

„Kochani, zapraszam was 10 kwietnia na godzinę 18:30 przed Sejm. Udamy się stamtąd na Krakowskie Przedmieście, żeby pożegnać ostatnią smoleńską miesięcznicę” - zapowiada na Twitterze Agnieszka Holland.

Agnieszka Holland dołączyła do akcji #WYGRALIŚMY i zaprasza na Kontrmiesięcznicę!

Zrób zdjęcie z #WYGRALIŚMY i wrzuć na Facebooka lub Twittera! pic.twitter.com/U139l7CJhi — Obywatele RP (@ObywateleRP) 8 kwietnia 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, niezalezna.pl, wpolityce.pl

Dotychczasowe obchody miesięcznic smoleńskich Holland określa mianem „prywatnych zgromadzeń organizowanych przez prezesa Kaczyńskiego”, które „od początku były seansami nienawiści. Kłamstwa, obrażania i lżenia oraz oskarżenia niewinnych obywateli”.– Trudno to komentować – ocenił w programie „Minęła 8” to zaproszenie Maciej Kożuszek, publicysta „Gazety Polskiej”. Zadał pytanie, czy Obywatelom RP chodziło o to, by nie upamiętniać ofiar i nie domagać się prawdy.Zdaniem Anny Sarzyńskiej z portalu wPolityce.pl skoro marsze i pochody miałyby być manifestacjami politycznymi, to przeciwnicy PiS powinni popierać stawianie pomników, które oznacza zakończenie dotychczasowej formuły uroczystości.