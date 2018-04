Czarnecki: Timmermans uznał, że coś się w Polsce zmieniło

– Wiceszef KE Frans Timmermans przyjechał do naszego kraju, ponieważ uznał, że coś się w Polsce zmieniło – ocenił europoseł PiS Ryszard Czarnecki w programie „Kwadrans polityczny” TVP1. Jak dodał, Polska powinna zawrzeć kompromis z UE do początku maja.

Wiceszef KE Frans Timmermans składa w poniedziałek wizytę w Warszawie. Spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, I prezes SN Małgorzatą Gersdorf, a także prezes TK Julią Przyłębską.



Czarnecki odniósł się do wypowiedzi Timmermansa, który – według europosła PiS – mówił, że nie przyjedzie do Polski, dopóki polscy politycy nie zrobią porządku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej. – A więc okazuje się, że Frans Timmermans uznał – samym faktem przyjazdu, wizyty – że coś się w Polsce zmieniło – powiedział Czarnecki. Jak podkreślił, „wszystkie znaki na niebie i ziemi” wskazują na to, że kompromis Polski z KE jest realny.

Jak dodał, taki kompromis powinien być zawarty do początku maja, ponieważ – przypomniał – 2 maja rozpoczynają się negocjacje budżetu unijnego.Zdaniem Czarneckiego, przedstawienie przez PiS nowelizacji ustaw o sądownictwie jest „mądrym zagraniem”, ponieważ – jak ocenił – jeżeli Komisja Europejska rzeczywiście ma „dobrą wolę”, powinna zgodzić się na proponowane rozwiązania. Chodzi o przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów.Projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.Projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.

„Jest pewność, że Tusk nie wygra”



Czarnecki pytany był również o powrót do polskiej polityki szefa Rady Europejskiej, b. premiera Donalda Tuska. – Myślę, że Polacy dobrze pamiętają lata Platformy i tej polityki, która się wiąże z aferami. Jestem przekonany, że Donald Tusk do polskiej polityki wróci tylko wtedy, kiedy będzie miał stuprocentową pewność, że wybory wygra, a ja uważam, że jest stuprocentowa pewność, że ich nie wygra – ocenił.



Pod koniec marca w wywiadzie dla TVN24 Donald Tusk stwierdził, że po zakończeniu kadencji szefa Rady Europejskiej na pewno nie pójdzie na emeryturę. – W 2019 r. będę tutaj i niech nikt nie myśli, że będę oglądał wyłącznie telewizję czy grał w piłkę z wnukami, chociaż z całą pewnością będę o tym pamiętał – podkreślił.