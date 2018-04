„Źle bym się czuła na placu Piłsudskiego”. Kidawa-Błońska o pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej

– Źle bym się czuła na uroczystości na placu Piłsudskiego, internowanym niezgodnie z prawem przez wojewodę – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej w przeddzień ósmej rocznicy tragedii smoleńskiej. Politycy PO zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy na placu Piłsudskiego.

Uroczystość ta ma odbyć się jutro, o godz. 15.30, w ramach obchodów 8. rocznicy katastrofy. O tym, że największa partia opozycyjna nie weźmie w niej udziału, szef jej klubu parlamentarnego, Sławomir Neumann, poinformował już w piątek.



Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiada, że członkowie partii wezmą udział w uroczystościach organizowanych przez samorządy, będą odwiedzać groby oraz uczestniczyć we mszach świętych „dotyczących” – jak się wyraziła – „naszych przyjaciół, znajomych, żeby pamiętać o tych osobach”.



Odnosząc się do pomnika na placu Piłsudskiego, stwierdziła, że wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera „internował” plac Piłsudskiego i „tylnymi drzwiami” oraz „wbrew warszawiakom, wbrew samorządowi” postawiono w tym miejscu monument.



– Jeżeli poważnie to traktujemy, to jednak te pomniki powinny być budowane w konsensusie i w zgodzie, powinniśmy być informowani o pewnych działaniach; tego nie było – oceniła wicemarszałek Sejmu. – Lokalizacja została wskazana w bardzo dobrym miejscu, projekt pomnika został przygotowany pod tę lokalizację, a nagle okazuje się, że pan wojewoda internuje plac Piłsudskiego w Warszawie, podobno miał być tam z powodu obronności, bardzo ważnych spraw państwowych, i tylnymi drzwiami, w tym miejscu, wbrew warszawiakom, wbrew samorządowi, stawia się pomnik – dodała.

źródło: pap

Na 10 kwietnia w Warszawie zaplanowano państwowe obchody rocznicy katastrofy. Rano w sąsiadującym z Pałacem Prezydenckim kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar. Po mszy przed Pałacem ma odbyć się apel pamięci.Po południu w ramach oficjalnych uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych na pl. Piłsudskiego zostanie odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, wmurowany zostanie także kamień węgielny pod pomnik prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wieczorem zostanie odprawiona msza w bazylice Archikatedralnej; po niej odbędzie się marsz pamięci.Warszawski ratusz organizuje uroczystość przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu Powązkowskim.