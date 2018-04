Dzień Świętości Życia. Prof. Chazan: Lekarz nie powinien być osobą do wynajęcia

9 kwietnia obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie. Zdaniem profesora Bogdana Chazana młodzi lekarze nadal bywają zmuszani do wykonywania aborcji.

– Jeżeli w Polsce mamy 1100 aborcji rocznie wykonywanych, to temu towarzyszy obecność, przy kierowaniu, przy wykonywaniu, co najmniej dwa razy większej liczby lekarzy, położnych, pielęgniarek. Duża część z nich czyni to za cenę tzw. kompromisu, wyrzutów sumienia i łamania wewnętrznego kręgosłupa – ocenił w rozmowie z Polskim Radiem prof. Bogdan Chazan. Przypomniał, że przed kilkunastu laty jako Krajowy Konsultant w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii zwolnił lekarzy z obowiązku wykonywania aborcji w ramach specjalizacji, jednak mimo to lekarze chcąc kontynuować zawód ginekologa-położnika, często są zmuszani przez ordynatorów do postępowania wbrew swojemu sumieniu.



– Zajęcia z ginekologii na uniwersytetach medycznych nie biorą pod uwagę zasady obrony życia od samego początku. Są na uniwersytetach zakłady etyki medycznej. Ale tak się składa, że ich kierownikami są etycy, filozofowie, którzy reprezentują etykę permisywną, i w tym duchu wychowują studentów medycyny – ubolewa ginekolog. Zdaniem profesora Chazana lekarz nie powinien być „osobą do wynajęcia”.



Odpowiedź na apel św. Jana Pawła II



Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski przed dwudziestu laty w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”. – Księża biskupi ustanawiając ten dzień przypominają, aby wszyscy, zarówno stanowiący prawo, jak i rodzice oraz wszyscy odpowiedzialni za respektowanie prawa do życia każdego człowieka, stali na straży każdego ludzkiego istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci – mówi rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

W adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papież Franciszek zachęca, aby rodziny z radością przyjmowały dar życia. – Rodzina, domowy Kościół, jest miejscem, gdzie każde ludzkie życie powinno zostać otoczone szacunkiem i miłością. Dzieci, młodzież, małżonkowie i dziadkowie mają w rodzinie swoje niepowtarzalne zadania i role do spełnienia” - dodaje ksiądz Rytel-Andrianik. Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP do spraw Bioetycznych arcybiskup Henryk Hoser zaznacza, że świętość życia ludzkiego wynika z prawa naturalnego, nie tylko z Przykazań Bożych. Podkreśla, że „świętość życia przypomina, że człowiek jest bytem, którego nie wolno niszczyć”.W najbliższą niedzielę z okazji Dnia Świętości Życia ulicami stolicy przejdzie Marsz Świętości Życia. Po mszach odprawionych w katedrach obu warszawskich diecezji wierni zgromadzą się na placu Zamkowym, skąd przejdą Krakowskim Przedmieściem pod bazylikę Świętego Krzyża.

– Będziemy chcieli powiedzieć, że życie jest czymś niezwykłym. To jest pierwszorzędny dar od Boga i trzeba zrobić wszystko, aby go obronić na różny sposób – zapowiada ks. bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski.



Na placu przed katedrą św. Floriana na Pradze odbędzie się zbiórka pieluch, mleka i kosmetyków dla niemowląt z podwarszawskich domów samotnej matki.



W Dniu Świętości Życia wiele osób przystępuje do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.



Do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego może przystąpić każdy. Przyrzeczenie można złożyć podczas specjalnych mszy świętych lub prywatnie.



Dzień Świętości Życia wraz z uroczystością Zwiastowania Pańskiego obchodzony jest 25 marca. W tym roku ze względu na wypadającą tego dnia Niedzielę Palmową uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia przeniesiono na pierwszy poniedziałek po Oktawie Zmartwychwstania, czyli 9 kwietnia.