Świadek: O tym, że syn premiera pracuje w OLT Express dowiedziałam się z gazet

– Sprawą Amber Gold zajmowałam się od I kwartału 2012 r., początkowo spółkami lotniczymi należącymi do Amber Gold; o współpracy Michała Tuska z OLT Express dowiedziałam się z gazet – zeznała w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą b. funkcjonariuszka stołecznej delegatury ABW.

Podczas jawnej części poniedziałkowego przesłuchania, b. funkcjonariuszka Agencji przyznała, że po raz pierwszy ze sprawą Amber Gold zetknęła się w I kwartale 2012 r.



– Czy prawdą jest, że pierwszy kontakt z tą sprawą miała pani w styczniu 2012 r.? – dopytywała szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS). – Pani przewodnicząca, tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie podać konkretnej daty, kiedy po raz pierwszy zajęłam się tą sprawą, to było siedem lat temu – wskazywała b. funkcjonariuszka.



Świadek tłumaczyła, że wszelkie materiały, jakie zebrała na temat tej sprawy konsultowała ze swoimi przełożonymi. – Sporządzona została odpowiednia dokumentacja, informacje były weryfikowane i również były wnioski zawierane w odpowiedniej dokumentacji – tłumaczyła.





Świadek: Moje czynności były jedynie czynnościami wspierającymi prace, prowadzone przez delegaturę w gdańsku. O tym, że syn premiera pracuje w OLT dowiedziałam się z gazet. #AmberGold pic.twitter.com/kHI8K6nHLO — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 9 kwietnia 2018

„Nie prowadziłam sprawy operacyjnej”



Dopytywana przez szefową komisji, kiedy została wszczęta sprawa operacyjna dotycząca Amber Gold, świadek przyznała, że nie prowadziła sprawy operacyjnej. Jak dodała, początkowo zajmowała się spółkami lotniczymi należącymi do Amber Gold, czyli m.in. spółką OLT Express. – Natomiast od bodajże maja czy czerwca 2012 r. czynności zarówno operacyjne jak i procesowe w największej mierze prowadzone były przez delegaturę gdańską – wskazała świadek.



Jak dodała, od momentu wszczęcia sprawy operacyjnej przez gdańską ABW, jej czynności „były jedynie wspomagające dla delegatury gdańskiej”.



– Czy pani dostała wyraźną informację, że pani nie prowadzi własnych ustaleń swobodnie, tylko działa pod kierunkiem i pod dyktando innej sprawy operacyjnej? – pytała Wassermann. – Tak, wówczas wykonywaliśmy czynności, które były potrzebne delegaturze gdańskiej – odpowiedziała b. funkcjonariuszka, dodając że takiej informacji udzielili jej przełożeni – naczelnicy i dyrekcja delegatury stołecznej.



Odnosząc się do tych zeznań, Wassermann przypomniała, że zeznający wcześniej świadkowie z gdańskiej ABW wskazywali przed komisją, że „Gdańsk twierdził, że nie zajmuje się w ogóle wątkiem lotniczym, bo tym się zajmuje Warszawa”. – A właśnie słyszymy od pani, że Warszawa się niczym nie zajmowała, bo zajmowała się wsparciem dla Gdańska – mówiła szefowa komisji.



– Wszystkie moje działania były uzgadniane z zastępcą naczelnika, to on wydawał mi polecenia służbowe – mówiła dalej b. funkcjonariuszka. Jak dodała, pierwsze informacje jakie zdobyła na temat Amber Gold nie były oceniane przez kierownictwo stołecznej delegatury jako wiarygodne.



W toku przesłuchania świadek przyznała też, że mimo zajmowania się wątkiem lotniczym sprawy Amber Gold, nie zajmowała się kwestią współpracy Michała Tuska z OLT Express. – O tym, że syn premiera zatrudniony jest w OLT i w portach lotniczych dowiedziałam się z prasy. Nie pamiętam który to był moment – zaznaczyła świadek.



– To bardzo istotna informacja (...) rzekomo delegatura ABW, która od stycznia (2012 r.) rozpracowywały spółki lotnicze, funkcjonariusz operacyjny twierdzi, że o informacji, że tam pracuje syn premiera dowiedział się w sierpniu z gazet. To zdanie pokazało najlepiej, co zrobiła delegatura stołeczna, co ustaliła i jaki w ogóle był poziom zaangażowania – oceniła Wassermann.





Świadek nr 10 potwierdziła, że wątek lotniczy, którym się zajmowała, był tylko wsparciem do innej sprawy. Informacja ta wypłynęla z poziomu naczelnika lub jego zastępcy. pic.twitter.com/hHtjRJfhCo — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 9 kwietnia 2018

Projekt notatki ABW do najważniejszych osób w państwie



Świadek przyznała też w trakcie przesłuchania, że to ona przygotowywała projekt notatki ABW do najważniejszych osób w państwie na temat Amber Gold. Jak mówiła, przygotowanie tej notatki zlecił jej jeden z przełożonych, ale nie była w stanie powiedzieć o kogo dokładnie chodzi.



Chodzi o notatkę ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka wysłaną 24 maja 2012 r. m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, ówczesnego premier Donalda Tuska, czy ministra finansów Jacka Rostowskiego. Była to informacja z art. 18 ustawy o ABW, czyli mogąca mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP.



W piśmie poinformowano, że w ocenie ABW, Amber Gold to piramida finansowa, a środki klientów wyprowadzane są do należących do spółki linii lotniczych OLT Express i że w najbliższych dniach ABW złoży zawiadomienie do prokuratury.





Świadek potwierdziła, że już na samym początku sprawy miała informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy przez linię OLT Express. Informacje te przekazała swoim przełożonym. #AmberGold pic.twitter.com/mvKSH60c2n — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 9 kwietnia 2018

Kolejne przesłuchania w środę



Kolejne przesłuchania komisja zaplanowała na środę. Po godz. 10.00 zeznania w trybie jawnym składać ma dwóch świadkowie: nr 11 i 12. W środę po południu komisja ma kontynuować ich przesłuchania na posiedzeniu zamkniętym.



Wiceszef komisji śledczej Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15 powiedział, że podczas przesłuchań komisja będzie pytać m.in. o przepływ informacji pomiędzy centralą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a jej gdańską delegaturą oraz prokuraturą.



Z kolei poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński stwierdził, że poruszona zostanie też kwestia podejmowania konkretnych decyzji, m.in. dotyczących rozdzielenia wątków sprawy Amber Gold.



Chodzi m.in. o wyłącznie z głównego wątku sprawy linii lotniczych OLT Express, w tym roli współpracującego z nimi syna ówczesnego premiera Donalda Tuska, Michała.





Inwestycje w złoto i inne kruszce



Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.



Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.