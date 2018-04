„Nasza przyjaźń z Węgrami ma się dobrze, to sygnał, że dalej będą wspierały Polskę”

– Nasza przyjaźń z Węgrami ma się dobrze – mówiła w programie „Minęła 8” Iwona Arent (PiS). Skomentowała w ten sposób podziękowania świętującego sukces wyborczy Viktora Orbána, skierowane do polskich polityków.

Po podliczeniu niemal 95 procent głosów oddanych na listy krajowe wynika, że wybory parlamentarne na Węgrzech zdecydowanie wygrywa rządząca koalicja Fidesz–KDNP z poparciem 49 proc.



Viktor Orbán w krótkim wystąpieniu podziękował wyborcom, ale także polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. – Gratuluję wyborcom. Dziękuję, że wzięli udział w wyborach. Wysoka frekwencja rozwiała wszelkie wątpliwości. Chciałbym podziękować naszym polskim przyjaciołom, prezesowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu, którzy przyjechali i wspierali nas – mówił premier Węgier.

Iwona Arent (PiS) w programie „Minęła 8” zwróciła uwagę, że w podziękowaniach dla zagranicy Orbán wymienił wyłącznie polskich polityków, co oznacza, że „nasza przyjaźń z Węgrami ma się dobrze”.– To sygnał, że dalej Węgry będą wspierały Polskę, tak jak Polska wspiera Węgry. To jest bardzo dobry sygnał nawet dla naszych kolegów i koleżanek z Komisji Europejskiej, że nasza przyjaźń ma się dobrze i będziemy się wspierać – kontynuowała. Arent.Robert Kropiwnicki (PO) wskazał, że dla Platformy Obywatelskiej wygrana Orbána „jest neutralna”. – Życzymy dobrze Węgrom jako państwu i żeby się dobrze rozwijali – powiedział. Skomentował też dużą mobilizację elektoratu. – Frekwencja jest niesamowita, około 70 proc. Chcielibyśmy, żeby w Polsce była chociaż powyżej 60 proc., i myślę, że to będzie do zrobienia w najbliższych wyborach – powiedział.Również Wojciech Bakun (Kukiz ’15) mówił, że takiej frekwencji jak na Węgrzech „możemy sobie tylko życzyć w Polsce”. W tym kontekście wskazał na potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego, „świadomego politycznie i świadomego tego, co się dzieje w kraju”.