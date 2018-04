Juszczenko: Lech Kaczyński rozumiał wyjątkową misję Polski na wschodzie Europy

– Prezydent Lech Kaczyński był ostatnim wielkim liderem naszej części Europy, którego spuścizna nie została jeszcze doceniona – powiedział Wiktor Juszczenko, prezydent Ukrainy w latach 2005-2010.

– Wspominam Lecha i Marię Kaczyńskich jako ludzi bardzo światłych. Jestem przekonany, że byli oni Polakami nowej epoki. Lech Kaczyński spoglądał poza horyzonty, widział projekty europejskie w skali makro. Dla mnie osobiście był on ostatnim wielkim regionalnym liderem Europy Wschodniej, z którym miałem zaszczyt się przyjaźnić – mówił Juszczenko w wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej.



Zdaniem byłego prezydenta Ukrainy ze świętej pamięci prezydentem Polski łączyły ich poglądy, a przede wszystkim dążenie do wzmocnienia roli naszego regionu w polityce europejskiej. – Lech głęboko rozumiał wyjątkową misję Polski na wschodzie Europy – powiedział i przypomniał w tym kontekście wspólną, wraz z prezydentami Litwy i Estonii, podróż do Tbilisi podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku.



Solidarność wobec moskiewskiej agresji



– Myśleliśmy z Lechem Kaczyńskim bardzo podobnie. Nie pytaliśmy, komu bije dzwon moskiewskiej agresji, bo wiedzieliśmy, że bije on także dla nas. I że my będziemy następni. Gruzini potrzebowali wtedy od nas jednego: solidarności. Bo siła jest właśnie w solidarności. Nie w karabinach czy czołgach - to drobnostka. Uważam, że była to jedna z naszych najważniejszych misji, bo poprzez solidarność pokazaliśmy, że jesteśmy o wiele silniejsi od okupanta. Głęboko wierzyliśmy, że nasza wspólna siła przekracza wszystkie możliwości rosyjskiej armii. Bo po naszej stronie była prawda, a skoro tak, to po naszej stronie był i Bóg – ocenił Juszczenko.



Takiej międzynarodowej solidarności było według Juszczenki za mało, gdy sześć lat później Rosja zaatakowała Ukrainę. – Brakowało nam jej bardzo długo i dopiero teraz można mówić, że polityczna Europa zaczyna się budzić i uświadamiać sobie, że Putin nie boi się sankcji ani siły militarnej. On obawia się wyłącznie naszej solidarności – powiedział.

Nawiązując do solidarnej reakcji świata zachodniego na niedawną próbę otrucia Siergieja Skripala, były ukraiński prezydent przypomniał, że w 2004 roku, gdy kandydował na najwyższe stanowisko w państwie jako reprezentant opcji prozachodniej, jego samego próbowano otruć dioksynami.– Są to sposoby walki z przeciwnikami, które Rosja stosowała od zawsze. Ja rozumiem, jakie były tego przyczyny. Polityka, z którą przyszedłem, była dla Moskwy niewygodna. Oddalała od niej Ukrainę i była polityką proeuropejską. Bez Ukrainy Rosja nigdy nie odniesie sukcesu. Ukraina jest podstawowym warunkiem sukcesu rosyjskiego projektu imperialnego – stwierdził, wskazując, że właśnie z tego powodu Kreml zajął ukraiński Krym i wywołał konflikt w Donbasie. – Płacimy w ten sposób za zbliżenie z Zachodem. Tragedia, do której doszło w Wielkiej Brytanii, może powtórzyć się w każdym kraju. Jest to zagrożenie dla każdego z nas. Zrozumienie tego jest ogromnym zwycięstwem – powiedział.

Świadomość tego zagrożenia była bardzo istotna w relacjach Wiktora Juszczenki z Lechem Kaczyńskim – ocenił były prezydent Ukrainy, podkreślając, że właśnie dlatego tak wiele czasu obaj poświęcali stosunkom między naszymi państwami. – Ich podstawą była wspólnota interesów ukraińsko-polskich – zaznaczył Juszczenko.



Potrzeba porozumienia mimo trudnej przeszłości



Zdaniem byłego prezydenta Ukrainy i on sam, i Lech Kaczyński rozumieli, że mimo bardzo trudnej przeszłości muszą dążyć do porozumienia między dwoma narodami. – W naszej historii było wiele wydarzeń, które trudno jest komentować nawet dziś – ocenił, jednak mimo to ówczesne kontakty prezydentów dwóch państw były bardzo intensywne, a w okresie, kiedy stali na czele swoich krajów, „dwa narody potrafiły wyciągnąć do siebie dłoń, przebaczyć sobie winy i otrzymać rozgrzeszenie”.



– Pamiętam uroczystości w Pawłokomie, gdzie w 2006 roku upamiętnialiśmy ofiary ukraińskiej tragedii. Kiedy tam przemawiałem, zauważyłem, że po policzku Lecha spływa łza. Pamiętam też uroczystości w 2009 roku ku czci polskich ofiar w Hucie Pieniackiej, gdzie także byliśmy razem. Czekała tam na nas grupa ukraińskich demonstrantów o radykalnych poglądach, którzy krzyczeli w naszą stronę: «Hańba». Dla Lecha było to bardzo bolesne, gdyż naprawdę wiele robiliśmy dla pojednania – wspomina.



Mimo takich incydentów w latach 2005-2010 zdaniem Juszczenki Ukraińcy i Polacy stali się sobie „naprawdę bliscy”. – Gdybyście zapytali wtedy Ukraińca, kto jest twoim największym przyjacielem w Europie, to odpowiedziałby, że Polak. Spytalibyście Polaka, kto jest twoim przyjacielem? Ukrainiec. Nie miałem wówczas co do tego żadnych wątpliwości. Teraz je mam – ocenił.



Były prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na częstotliwość spotkań na najwyższym szczeblu w tamtym czasie. – Nie było okresu, byśmy się z Lechem nie widzieli przynajmniej raz w miesiącu. Byliśmy przekonani, że nie możemy dopuścić do odwrotu od tej polityki – powiedział.



– Daleki jestem od myśli, że do 2010 roku wszystkie problemy między nami zostały rozwiązane, ale jestem przekonany, że w tym momencie te relacje były już całkowicie inne, absolutnie lepsze. Dlatego dziś mówię z przykrością, że Polacy nie uświadomili sobie, kim naprawdę był prezydent Lech Kaczyński – dodał Juszczenko.



Stosunki między prezydentami Polski i Ukrainy pogorszyły się, gdy na początku 2010 roku, w ostatnich dniach swojej kadencji, Juszczenko uhonorował tytułem Bohatera Ukrainy przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Banderę oraz uznał członków tej organizacji i żołnierzy UPA za uczestników walk o niepodległość państwa. Juszczenko powiedział, że dziś uczyniłby to samo.