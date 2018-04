Dekomunizacja ulic ciągle niedokończona. Decyzje zastępcze i odwołania do sądu

Dekomunizacja ulic ciągle nie została zakończona. Wojewodowie czekają jeszcze na opinię IPN, a część miast się odwołało od decyzji wojewody, np. Warszawa – pisze poniedziałkowy „Nasz Dziennik”.

W całej Polsce do dekomunizacji kwalifikowało się ponad tysiąc nazw ulic i placów. Na przykład na Śląsku było to 390 ulic, w Wielkopolsce ok. 240, a na Mazowszu, Lubelszczyźnie czy w woj. opolskim po ponad sto – wylicza „Nasz Dziennik”.



Do tej pory wojewodowie podjęli ok. 400 tzw. decyzji zastępczych w przypadku, kiedy samorządy nie wywiązały się z obowiązku zmiany nazw ulic. Najwięcej decyzji zastępczych zapadło w woj. mazowieckim - 103, i wielkopolskim - 80. Z niepełnych danych wynika, że urzędy wojewódzkie prowadzą nadal postępowania w ponad 150 przypadkach.

Niektóre postępowania nie zostały zakończone ze względu na oczekiwanie na opinie nazewnicze ze strony IPN. Są też województwa – pisze „Nasz Dziennik” - w których samorządy odwołały się od decyzji wojewody do sądów administracyjnych. Wiadomo o ponad 90 tego typu skargach w skali kraju. Najwięcej - 56 skarg - jak poinformował Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, było w Warszawie.Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy dekomunizacyjnej 14 grudnia 2017 r., weszła ona w życie 7 stycznia br. Przewiduje m.in. konieczność wyrażenia zgody przez IPN i wojewodę na ponowną zmianę nazw zdekomunizowanych ulic czy placów.