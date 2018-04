Paweł Adamowicz - „car Wybrzeża” [OPINIA]

Właśnie. Jak to właściwie jest z Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska? Czy można o nim powiedzieć, że jest kryminalistą? Nie tak szybko! Ostrożnie! Dopóki nie zostanie skazany przez sąd, jest osobą niewinną. Na razie ma postawiony nowy zarzut o złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego za 2012 rok. W oświadczeniu tym nie umieścił kwoty 180 tys. zł. Nie wiemy, czy zrobił to przez zapomnienie, czy świadomie ukrył przed służbami skarbowymi państwa jakąś część rocznego dochodu. To dopiero stanie się przedmiotem dociekania sądu i jego oceny tego faktu.

Czy sąd weźmie pod uwagę, że wcześniej Pawłowi Adamowiczowi prokuratura zarzuciła popełnienie przestępstwa polegającego na ukryciu środków pieniężnych poprzez zatajenie ich na rachunkach bankowych w kwocie około 326 000 zł w 2011 r.

i 124 000 zł w 2012 r. oraz zatajenie informacji o dochodach uzyskiwanych z wynajmu mieszkań w kwocie 25 000 zł w 2011 r. i w kwocie 20 000 zł w 2012 r., przez co uszczuplił podatek na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 130 000 zł. Pewnie nie weźmie starych oskarżeń pod uwagę jako pewnej przesłanki do dziwnych inklinacji Pawła Adamowicza w sprawach finansowych.



Specjaliści prawa, umieszczając taki przypadek (ukrywanie dochodów poprzez sfałszowanie oświadczenia) w kodeksie karnym podkreślają podwójne skutki tego przestępstwa. Po pierwsze – „naraża ono dobro prawne w postaci prawidłowego funkcjonowania organów władzy publicznej i ich autorytetu”, czyli mówiąc językiem potocznym, wraz z przeniesieniem na ten konkretny przypadek, obniża autorytet urzędu prezydenta Gdańska i odbiera wiarygodność jego decyzjom.



Drugi aspekt jest o wiele poważniejszy. Każe brać pod uwagę możliwość ukrycia faktu korupcji, jaka leży u podstaw dochodu, a sfałszowanie oświadczenia majątkowego traktować jako przestępstwo „piętrowe” drugiego stopnia – próbę ukrycia dochodu pochodzącego z przestępstwa.

W tej sytuacji u każdego przeciętnego Polaka zdziwienie budzi decyzja Pawła Adamowicza, oficjalnie już ogłoszona, o starcie w wyścigu o fotel prezydenta Gdańska w tegorocznych wyborach samorządowych. Krok ten byłby może jeszcze do racjonalnego strawienia, gdyby to Platforma Obywatelska poparła jego kandydaturę. Tak jak robiła to w poprzednich wyborach, niemal od 20 lat. Przypomnę, że w sumie startował z jej listy od 2002 roku.



Jego rodzima partia mogłaby przecież uznać - tak jak to robi, broniąc wielu innych swoich polityków przed zarzutami prokuratury - że oskarżenia wobec Pawła Adamowicza to nagonka polityczna na niego jako prezydenta wspaniale rozwijającego się miasta, a pośrednio na ugrupowanie numer jeden opozycji. Jednakże Platforma, nie dość, że odmówiła udzielenia poparcia obecnemu prezydentowi, to wręcz nakłaniała (i robi to dotąd) do rezygnacji z kandydowania.



Paweł Adamowicz ostentacyjnie wręcz ignoruje wysiłki Platformy, aby wyperswadować mu kandydowanie. A to znaczy, ni mniej, ni więcej, że gotowy jest stanąć do zwarcia z kandydatem Platformy, dla której, jak wiemy, Wybrzeże, a tym samym Gdańsk jako jego stolica, jest matecznikiem tej partii.



Adamowicz nie jest samobójcą



To pewne. Myślę, że nie jest też hazardzistą. Odwrotnie, przy wielu niedoskonałościach i negatywnych rysach osobowości jest człowiekiem kierującym się rzetelną i realną oceną sytuacji. Jeśli więc mimo zdecydowanego sprzeciwu Platformy zdecydował się na kandydowanie, to znaczy, że skalkulował, iż ma spore szanse na zwycięstwo. Jestem przekonany, że optymistyczne prognozy, będące wynikiem tego rachunku wyborczego, opierają się na dwóch fundamentach.

Pierwszym, o wymowie „pozytywnym”, aczkolwiek gdyby zajrzeć do jego wnętrza, w istocie elementy składowe prawdopodobnie są skażone cechami negatywnymi. Tym fundamentem jest wieloraki układ zależności, stworzony w jakimś stopniu świadomie przez samego Pawła Adamowicza, jaki zbudował sobie w Gdańsku w ciągu 20 lat kierowania miastem.



Mówiąc wprost, każda ważniejsza postać w tym mieście, być może co druga rodzina, „zawdzięcza” coś osobiście Pawłowi Adamowiczowi. Właściciele dużych i małych firm budowlanych, remontowych, handlowych, finansowych, turystycznych, kierownicy całej gdańskiej administracji państwowej. Wiele z tych niepisanych relacji „wdzięczności” nie kryje w sobie czegoś nagannego. Niemniej jednak wytworzył się mechanizm, polegający na tym, że według świadomości tysięcy wyborców i ich rodzin prezydentura Pawła Adamowicza zapewnia im utrzymanie, nazwijmy to ogólnie - obecnego stanu posiadania.

To wystarczy, aby głosować na dotychczasowego prezydenta. Jakaś część tych relacji „wdzięczności” zbudowana jest na osobistych „tajemnicach”, jakie Paweł Adamowicz zbudował sobie przez lata. Czy wszystkie one są nieskazitelnie czyste z punktu widzenia prawa czy też etyki postępowania działacza samorządowego o tak dużym zakresie władzy, nie wiemy.

Drugim fundamentem, który sprawia, że Paweł Adamowicz może widzieć swoją przyszłość w jasnych kolorach, jest to, że nie musi się lękać brudnej kampanii wyborczej. Teoretycznie takie zagrożenie mogłoby się pojawić ze strony niedawnych towarzyszy partyjnych. Przypomnę, że Paweł Adamowicz, zwany też carem Wybrzeża, zrezygnował z członkostwa w Platformie w 2015 roku, jak wtedy mówił „dla dobra partii”, kiedy prokuratura po raz pierwszy postawiła mu zarzuty o niejasności w sprawach finansowych.



Dziś Paweł Adamowicz jest niemal pewien, że nikt z jego dobrych znajomych z Platformy, i to nie tylko szczebla lokalnego, ale również spośród tych, którzy zrobili kariery polityczne w skali krajowej, a kilku dotarło nawet do Brukseli, nie spróbuje przeszkodzić mu podczas kampanii wyborczej na prezydenta Gdańska. Bo jedni należą do grupy, której Paweł Adamowicz nieformalnie załatwił coś ważnego, inni do tych, których Paweł Adamowicz zna wstydliwe, bo nie chcę używać brzydkiego słowa – kompromitujące tajemnice.



Byłoby jednak nadużyciem powiedzenie, że prawdopodobnie w Gdańsku będzie nadal rządził kryminalista. Wolę mówić „car Wybrzeża”.