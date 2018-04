Ekspert: Na pytanie, czy politycy mają zarabiać „0”, Polacy odpowiedzieliby, że „tak”

– Ostatnie polityczne inicjatywy PiS-u – obniżenie zarobków parlamentarzystom i kwestia zwrotu ministerialnych nagród – znalazły odbicie w najnowszym, korzystnym dla rządzącej partii sondażu – uważa prof. Norbert Maliszewski. Specjalista ds. marketingu politycznego podkreślił w programie „Gość Wiadomości”, że decyzję poparli wyborcy. Niełatwą sytuację opozycji w związku z tą decyzją komentował drugi gość TVP. – Dzisiaj politycy nie zarabiają tak dużo. Ale jeżeli się występuje przeciw takiemu jednoznacznemu głosowi Polaków, to zawsze się to jakoś musi odbić (na poparciu społecznym – red.) – powiedział dr Bartłomiej Biskup.

Prawo i Sprawiedliwość z 41-procentowym poparciem w sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Wiadomości” TVP1. Na Platformę Obywatelską wskazało 23 proc. ankietowanych. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 6 i 7 kwietnia. do Sejmu weszłoby w sumie sześć partii: PiS (41 proc.), PO (23 proc.), SLD (9 proc.), Kukiz'15 (8 proc.), Nowoczesna (7 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.).



Goście programu, byli pytani o skutki inicjatyw rządzącego PiS-u – ws. zmniejszenia zarobków parlamentarzystów i zwrotu ministerialnych nagród. – Polakom to się podoba. Widać to w sondażu – odparł prof. Maliszewski. – Trzy czwarte Polaków mówi, że popiera taką decyzję. Ja tez jestem tradycjonalistą, który uważa, że do polityki się nie idzie da pieniędzy, tylko żeby realizować służbę dla pewnych programów i idei – dodał. Profesor zwrócił uwagę na trudną sytuację opozycji, która „musi się teraz odnieść do kwestii, czy zmniejszyć uposażenie, czy nie”.

– To nie są dobre ruchy – ocenił drugi gość. – Dzisiaj politycy nie zarabiają tak dużo. Zarabiali może dużo w latach 90. Ale jeżeli się występuje przeciw takiemu jednoznacznemu głosowi Polaków, to zawsze się to jakoś musi odbić. Jak byśmy zapytali Polaków, czy chcą, żeby polityce zarabiali »0«, to odpowiedzieliby, ze chcą. Politycy w ogóle nie są lubiani. Ludzie obarczają ich winą za swoja sytuację – mówił dr Biskup.



Wśród powodów politolog wymienił też „kłótnie parlamentarne i pozaparlamentarne” i kosztowe społecznie reformy. – Jeżeli coś się złego dzieje, to zawsze pierwszy winny jest polityk. Pożar – winny polityk, powódź czy stopy procentowe – także.