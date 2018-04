Tankowiec staranował rezydencję z XVIII wieku [WIDEO]

Tankowiec przepływający przez cieśninę Bosfor w Stambule staranował położoną na brzegu rezydencję z XVIII wieku - informuje Reuters. Jak podaje gazeta „Daily Sabah”, statek płynął z Egiptu na Ukrainę. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Do wypadku doszło w sobotę po południu w okolicy mostu Mehmeda Zdobywcy na północy Stambułu.



Płynący pod maltańską banderą tankowiec „Vitaspirit” o długości 225 metrów zmierzał w kierunku Morza Czarnego. Statek zboczył z kursu i uderzył w budynek. Jak przekazuje Reuters, było to skutkiem blokady sterów.



Po zderzeniu zamknięto ruch wodny, a na miejsce przybyła straż przybrzeżna. Obecnie statek cumuje w jednym ze stambulskich portów - odnotowuje turecki „Hurriyet”.





The "Vitaspirit" tanker, under the flag of Malta, which sailed from Egypt to Ukraine, has crashed into a historic mansion, located on the shores of the Strait of Bosporus in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/72F1EjBzkj