„Widać, że przejmuje się losem rodaków”, czyli czym Orban zjednuje sobie wyborców

– Z jednej strony widać, że Viktor Orban przejmuje się losem rodaków i chce im pomóc, a z drugiej strony widzimy koncentrację władzy i sporadyczne jej nadużywanie – tak dyrektor Instytutu Republikon Csaba Toth odpowiedział w programie „Studio Zachód” na pytanie o powody, dla których premier Węgier jest popularny w swoim kraju, a jego partia – Fides – najprawdopodobniej wygra wybory parlamentarne.

Węgierski polityk wymienił dwa powody popularności premiera Węgier. – To, co mówi trafia do węgierskiego elektoratu. A mówi np.: „Węgry są atakowane. I jedynie Fides, partia Orbana, może obronić kraj” – mówił Csaba Toth w wywiadzie dla programu „Studio Zachód”.



– To jest przekaz – kontynuował – który rozbrzmiewa wśród narodu. – Z drugiej strony premier korzysta z koncentracji mediów, w zasadzie nieograniczonych środków na kampanie. Korzysta tez z podziałów wśród opozycji, by wzmocnić własną pozycję. Kontroluje większość aparatu państwowego – wymieniał rozmówca TVP Info.

– Z jednej strony widać, że przejmuje się losem rodaków i chce im pomóc, a z drugiej strony widzimy koncentrację władzy i sporadyczne jej nadużywanie – podsumował Csaba Toth.



– Węgry są atakowane i istnieje teoria spiskowa, wg której zaangażowany jest w to pan Soros, biurokraci z Brukseli i migranci. Węgrzy nie lubią migrantów i zjawiska migracji, ale są proeuropejscy. Orban mówi, że chce innej Europy, że jest tym, który chroni Europę, że Europa popełniła błąd wpuszczając migrantów, i to on chce te błędy naprawić – tak z kolei węgierski polityk odpowiedział na pytanie, czy swoją popularność premier Węgier zawdzięcza krytycznej postawie wobec Unii Europejskiej i fali migracji z Afryki i Azji na kontynent.



Węgrzy wybierali w niedzielę nowy 199-osobowy parlament.