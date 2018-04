Taternicy natrafili pod Giewontem na zwłoki. Może to być poszukiwany turysta

Podczas wspinaczki w masywie Giewontu taternicy odnaleźli ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany od połowy marca 43-latek z Warszawy – poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.

– Taternicy przypadkowo odnaleźli w niedzielę ciało mężczyzny w Dolince pod Giewontem i poinformowali ratowników TOPR. Zwłoki przetransportowano do Zakopanego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być poszukiwany 43-latek z Warszawy, ale ciało musi zidentyfikować rodzina zmarłego – uzupełnił rzecznik.



Mężczyzna najprawdopodobniej spadł z dużej wysokości i zginął na miejscu. W połowie marca na policję dotarło zgłoszenie o zaginięciu mieszkańca Warszawy, a wszystkie ślady wskazywały, że udał się on w Tatry.



W Tatrach panuje słoneczna i ciepła pogoda zachęcająca do górskich wypraw. W wyższych partiach gór na większości szlaków zalega jeszcze śnieg i lód. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

