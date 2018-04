Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sobie nawzajem miłosierdzie okazywać – mówił w niedzielę podczas święta Miłosierdzia Bożego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Do sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach przybyli pielgrzymi z Polski i wielu innych krajów.

Zwracając się do wiernych arcybiskup mówił, że wszyscy powinniśmy „uwierzyć w Chrystusa zmartwychwstałego i w konsekwencji uwierzyć w Boże miłosierdzie”, w to, że Chrystus jest „najwyższym i ostatecznym pośrednikiem, naszym rzecznikiem u Ojca”.



– Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sobie nawzajem miłosierdzie okazywać – mówił metropolita krakowski.



– Zdając sobie sprawę z ogromu łask, że życie otrzymaliśmy od Ojca bogatego w miłosierdzie, musimy kochać każdego innego człowieka, który także Bożego Miłosierdzia dostąpił – podkreślił abp Jędraszewski.



Dodał, że uwierzyć w Boże Miłosierdzie to także zrozumieć i uznać swoją grzeszność i umieć z pokorą i ufnością ją wyznać. Przytaczając słowa z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny „jestem kroplą wobec fali zła” abp Jędraszewski mówił, że powinniśmy uwierzyć, że z mocą i miłością Jezusa „kropla może zmienić całe morze”.



– Mamy wierzyć, że nasze, wydawałoby się mało znaczące gesty, nasza ufna modlitwa, nasze w cichości znoszone cierpienie mogą, jeśli są złączone z Chrystusem przyczynić się do przemiany tego świata i do jego zbawienia – powiedział abp Jędraszewski.



Metropolita krakowski przypomniał także inne słowa z „Dzienniczka”: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbyły się główne obchody Święta Miłosierdzia Bożego (fot. PAP/Jacek Bednarczyk)

– Kiedy to się stanie nie wiemy, ale trzeba na to działanie Bożej Iskry być otwartym i ten błogosławiony płomień Bożej miłości miłosiernej przekazywać całemu światu – powiedział arcybiskup.



Niedziela Bożego Miłosierdzia w łagiewnickim sanktuarium upływa pod hasłem „Miłosierdzie źródłem wolności”. Nawiązuje ono do stulecia odzyskania niepodległości, które Polacy będą świętować w tym roku.



Na uroczystości, które rozpoczęły się już w sobotę wieczorem nabożeństwem „Droga Miłosierdzia” przyjechali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pielgrzymi m.in. z Irlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA, Kanady a także z tak odległych od Polski krajów jak Argentyna, Chiny, Filipiny, Gwatemala, Indie, Korea i Liban. W głównej mszy św. sprawowanej przy ołtarzu polowym uczestniczyło – jak poinformowała rzeczniczka sanktuarium Małgorzata Pabis – ponad 50 tys. osób.



Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest obchodzona w kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego od 2000 r. W tym roku upływa 80. rocznica śmierci s. Faustyny Kowalskiej, orędowniczki Bożego Miłosierdzia oraz 150. rocznica posługi Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie.

– W świadomości ludzi, którzy przyjeżdżają do Łagiewnik zmienia się obraz Boga. Pod wpływem +Dzienniczka+ św. Faustyny odkrywają Boga nie tylko sprawiedliwego, ale miłosiernego. Bardzo wiele osób doświadcza łask i to też ich przyciąga do tego miejsca – powiedziała s. Elżbieta Siepak, rzecznik Zgromadzania Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie.



Dodała, że zwiększa się też liczba pielgrzymujących do Łagiewnik „wirtualnie” poprzez stronę www.faustyna.pl, uruchomiono także nową stronę: www.sanktuarium.faustyna.pl.



Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach jest światowym centrum kultu miłosierdzia Bożego. Tutaj w 1938 r. zmarła jego orędowniczka s. Faustyna Kowalska, która w swoim „Dzienniczku” przekazała światu przesłanie o Bożym Miłosierdziu i tu znajduje się słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego. W 2002 r. Jan Paweł II poświęcił nowo wybudowaną bazylikę w Łagiewnikach i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Tegoroczne uroczystości odbyły się pod hasłem „Miłosierdzie źródłem wolności”. Nawiązuje ono do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (fot. PAP/Jacek Bednarczyk)