Jacek Sasin: na pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej nazwiska wypisane alfabetycznie; wszyscy są równi

Na pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich; nikt nie jest wyróżniony, wszyscy są równi – powiedział w niedzielę szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć w Warszawie na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską; ma być gotowy na 10 kwietnia.



– Na pomniku są alfabetycznie wypisane nazwiska wszystkich ofiar. Nikt nie jest wyróżniony; wszyscy są tam równi (...). Śmierć wszystkich łączy i czyni równymi. Tak również jest na tym pomniku. To jest pomnik poświęcony wszystkim ofiarom – powiedział Jacek Sasin w niedzielę w TVN24.



We wtorek, 10 kwietnia, w ósmą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary tego wypadku. W uroczystości wezmą udział rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.



Sasin wyjaśnił, że „nie jest prawdą, że do komitetu społecznego (budowy pomnika - PAP) nie były zaproszone wszystkie rodziny”.

– Jak powstał komitet, wzywaliśmy, prosiliśmy i mówiliśmy, że jest otwarty dla wszystkich przedstawicieli rodzin. Kto się zgłosił, to w nim jest. Wszystkich zapraszaliśmy publicznie – tłumaczył.



Dodał też, że wszystkie kwestie formalne, prawne zostały dopełnione. – Pomnik ma wszystkie pozwolenia na budowę. Wszystkie decyzje, które były niezbędne zostały wydane zgodnie z prawem – mówił. Zaznaczył też, że „czym innym jest pomnik na cmentarzu, a czym innym w przestrzeni publicznej”.



Podkreślił też, że na uroczystość odsłonięcia pomnika „zaprosiliśmy wszystkich polityków".



10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.