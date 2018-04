Napastnik z Münster był jednym z mieszkańców miasta

Sprawcą sobotniego ataku na starówce w Münster był Jens R., mieszkaniec tego miasta – podały w niedzielę niemieckie media. Wcześniej informowały, że kierowcą był chory psychicznie obywatel Niemiec.

Dwie osoby zginęły, a około 20 zostało rannych, gdy w sobotę po południu mężczyzna za kierownicą furgonetki wjechał w ludzi siedzących przed restauracją Kiepenkerl na starym mieście w Münster w zachodnich Niemczech. 48-letni sprawca się zastrzelił.



We wspólnym oświadczeniu prokuratury i policji prokurator Martin Botzenhard napisał w niedzielę, że „do tej pory nie mamy żadnych wskazówek dotyczących ewentualnego tła tego czynu”.



Niemieckie media wcześniej podawały, że kierowcą był chory psychicznie obywatel Niemiec. Policja kilka godzin przeszukiwała jego samochód, gdzie widoczne były podejrzane przewody, obawiając się, czy nie ma w nim ładunku wybuchowego. W mieszkaniu Jensa R. śledczy znaleźli kałasznikowa.

Według mediów w przeszłości Jens R. dopuszczał się aktów przemocy i miał trudności w pracy. Podobno próbował wcześniej popełnić samobójstwo i niedawno deklarował podobny zamiar; tym razem chciał go zrealizować w sposób spektakularny.



Telewizja ZDF podała też, że Jens R. miał powiązania ze środowiskami skrajnej prawicy.



Kondolencje płyną z całego świata



W sobotę wieczorem Biały Dom wydał oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa, w którym napisano, że jego „myśli i modlitwy są z rodzinami ofiar” w Münster.



Francuski prezydent Emmanuel Macron w Twitterze napisał: „Wszystkie moje myśli są z ofiarami ataku w Münster. Francja dzieli cierpienie Niemiec”.



Depeszę kondolencyjną do prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera wystosował w niedzielę prezydent RP Andrzej Duda. Napisał, że łączy się w bólu z rodzinami ofiar, a poszkodowanym życzy szybkiego powrotu do zdrowia. Dzień wcześniej kondolencje złożył również premier Mateusz Morawiecki.



Prezydent Rosji Władimir Putin przekazał kondolencje kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydentowi Frankowi-Walterowi Steinmeierowi. Poprosił o przekazanie „słów szczerego współczucia krewnym i bliskim” osób, które zginęły w wydarzeniach w Münster.