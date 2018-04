Węgry: premier Orban oddał głos w wyborach parlamentarnych

Premier Viktor Orban w niedzielę rano oddał głos w wyborach parlamentarnych, w których spodziewane jest zwycięstwo – trzecie z rzędu – jego partii Fidesz i Chrześcijańsko–Demokratycznej Partii Ludowej.

– Starałem się przyjść wcześnie. Do zamknięcia urn jeszcze trwa kampania. Wezmę udział w mobilizowaniu wyborców – powiedział premier.



Orban powtórzył, że stawką wyborów jest przyszłość Węgier. – Wybieramy nie tylko partie i rząd, ale też przyszłość dla siebie – oznajmił.



W poście na Facebooku Orban zamieścił zdjęcie, na którym widać, jak głosuje. W podpisie podkreśla: „2 razy Fidesz. Tylko to jest pewny wybór”.



Według danych Narodowego Biura Wyborczego do godz. 7 frekwencja w wyborach wyniosła 2,24 proc., co jest rekordowym wynikiem.



Na Węgrzech obowiązuje mieszany system wyborczy. 106 posłów jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 trafia do parlamentu z list partyjnych. Każdy wyborca głosuje więc na kandydata w jednoosobowych okręgach oraz na partię.

źródło: pap

W poście zamieszczonym na profilu Orbana nieco wcześniej w niedzielę widać przebitki z jego kampanii wyborczej z podpisem: „Słuchaj swego serca. Głosuj na Fidesz”.Wybory potrwają do godz. 19. Wstępne wyniki będą znane około północy. Na ostateczne trzeba będzie poczekać do przeliczenia głosów oddanych w przedstawicielstwach dyplomatycznych oraz listownie.