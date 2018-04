Orangutany z Borneo stosują znieczulenie

Wiele zwierząt używa roślin i minerałów w celach leczniczych. Bardzo ciekawy sposób używania lekarstw odkryła u orangutanów z Borneo badaczka tych małp Helen Morrogh-Bernard z Borneo Nature Foundation. Okazuje się, że wykorzystują one pewne rośliny jako środek miejscowego znieczulenia.

Morrogh-Bernard, która od dziesięcioleci bada orangutany z Borneo, wraz z zespołem spędziła 20 tys. godz. obserwując 10 osobników. Badacze zwrócili uwagę, że zwierzęta od czasu do czasu przeżuwają pewną szczególną roślinę, która nie stanowi części ich diety, a uzyskaną w ten sposób papkę wcierają w futro.



Zdaniem ekspertów to pierwszy znany wśród zwierząt przypadek stosowania miejscowego środka przeciwbólowego.



Co ciekawe, mieszkańcy Borneo również wykorzystują roślinę o nazwie Dracaena cantleyi jako środek przeciwbólowy. Naukowcy z Czeskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Palacky'ego w Ołomuńcu i Uniwersytetu Medycznego z Wiednia przebadali ten gatunek i stwierdzili, że zmniejsza on w komórkach ilość cytokin prozapalnych, których obecność powoduje zapalenie i ból.



Prymatolog z Uniwersytetu w Kioto Michael Huffman uważa, że wyżej zorganizowane zwierzęta, takie jak orangutany, mogą uczyć się korzystania ze środków medycznych od innych członków grupy. Gdy jeden z osobników odkryje metodę, przekazują ją innym.

#wieszwiecej Polub nas