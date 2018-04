Katastrofa śmigłowca wojskowego. Czarna seria się wydłuża

Dwóch żołnierzy zginęło, gdy ich helikopter AH-64E Apache uległ zniszczeniu podczas ćwiczeń w Fort Campbell w stanie Kentucky. Tożsamość zmarłych ma zostać ogłoszona po tym jak o ich śmierci dowiedzą się bliscy. To kolejna katastrofa z udziałem statku powietrznego amerykańskich sił zbrojnych w ostatnich dniach.

Do katastrofy doszło w piątek, ale władze wojskowe poinformowały o niej dopiero w sobotę. Doszło do niej w Fort Campbell, bazie położonej między Hopkinsville w stanie Kentucky a Clarksville w stanie Tennessee. Załoga składająca się z żołnierzy 101 Dywizji Powietrznodesantowej wykonywała rutynowy lot ćwiczebny. Nikt inny nie ucierpiał w wypadku.



– To dzień smutku dla Fort Campbell i całej dywizji – oświadczył gen. bryg. Todd Royar, dowódca jednostki i miejsca jej skoszarowania. – Nasze myśli i modlitwy w tych trudnych chwilach są z rodzinami ofiar.



Wszczęto śledztwo mające ustalić przyczyny katastrofy.



W ostatnim tygodniu doszło do trzech wypadków z udziałem statków powietrznych amerykańskiej armii, w których zginęło pięciu mundurowych.

źródło: Fox News

We wtorek helikopter Marin Corps CH053E Super Stallion rozbił się podczas lotu treningowego w Kalifonii, zabijając czterech żołnierzy. Następnego dnia doszło do katastrofy F-16 niedaleko bazy Nellis w Nevadzie, w której zginął pilot.Telewizja Fox News podała w piątek, że politycy w Waszyngtonie są zaniepokojeni, iż w budżecie nie znalazło się dość środków na wymianę starzejącego się sprzętu wojskowego.