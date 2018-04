Pożar w wieżowcu Trump Tower. Nie żyje jedna osoba

W nowojorskim wieżowcu Trump Tower należącym do prezydenta Donalda Trumpa wybuchł pożar. Ogień szybko został opanowany. Jedna osoba nie żyje, a kilka – w tym czworo strażaków – odniosło obrażenia.

Pożar wybuchł w sobotę około godz. 6 wieczorem czasu lokalnego w jednym z apartamentów Trump Tower. Na nagraniach wideo zarejestrowanych przez turystów widać ogień i dym buchający z kilku okien na 50. piętrze.



Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy i pożar został szybko ugaszony. Na czas akcji gaśniczej ulice wokół Trump Tower zostały zablokowane.



Portal USAToday.com poinformował, że jest ofiara śmiertelna. 67-letni mężczyzna odnaleziony w części budynku pogrążonej w ogniu został przyjęty w stanie krytycznym do szpitala. Nie ma potwierdzenia czy jest to osoba, która później zmarła – wskazał rzecznik nowojorskiej policji George Tsourovakas i dodał, że dane osoby, która zmarła nie zostaną podane do wiadomości dopóki nie zostanie powiadomiona rodzina.



Do szpitala trafiło czterech strażaków, ich życiu nic nie zagraża. Dwóch z nich ma poparzenia.



Niespełna godzinę po wybuchu pożaru Donald Trump poinformował na Twitterze, że ogień został ugaszony. „Strażacy wykonali świetną robotę. Dziękuję Wam” – napisał prezydent USA. Wspomniał także, że zasięg pożaru był „bardzo ograniczony”, a wieżowiec jest „bardzo dobrze zbudowany”.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 kwietnia 2018

źródło: IAR, PAP

Służby badają incydent, ale obecnie nic nie wskazuje na to, by ogień wybuchł w wyniku celowego działania.Trump Tower to 58-piętrowy drapacz chmur na nowojorskim Manhattanie. Znajdują się w nim m.in. galerie handlowe, restauracje, biura i luksusowe apartamenty. Na trzech najwyższych piętrach znajduje się rezydencja Donalda Trumpa i jego rodziny. W budynku mieści się także siedziba jego firmy Trump Organization.W lutym w wieżowcu również doszło do pożaru. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w systemie klimatyzacji. Ranne zostały dwie osoby.