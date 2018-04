Kolejny atak chemiczny w Syrii. Podejrzenie pada na siły Asada

Organizacja Syrian American Medical Society (SAMS) oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we Wschodniej Gucie, w którym miało zginąć co najmniej 41 osób. Syria oskarżenia odrzuca. Do ataku chemicznego miało dojść w sobotę w nocy w Dumie.

Według SAMS bomba chlorowa uderzyła w miejscowy szpital, zabijając sześć osób; w drugim ataku na pobliski budynek mieszkalny miało zginąć 35 osób.



Natomiast Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka potwierdza jedynie, że w Dumie 11 osób zginęło, na skutek uduszenia dymem z broni konwencjonalnej. Dyrektor tej organizacji Rami Abdulrahman powiedział, że nie jest w stanie potwierdzić, czy syryjskie wojsko użyło broni chemicznej. Dodał, że 70 osób miało kłopoty z oddychaniem.



Syryjskie media rządowe zaprzeczają jakoby wojska Baszara al-Assada miały użyć takiej broni.



Zmasowane ataki



Od połowy lutego na skutek ataków powietrznych i naziemnych oraz porozumienia o ewakuacji cywilów, syryjskie wojsko rządowe odbiło z rąk rebeliantów 95 proc Guty.



Rosja, która wspiera siły Baszara al-Assada, ogłosiła w sobotę porozumienie z sojuszem ugrupowań rebelianckich Dżajsz al-Islam. Jednak radykalni przywódcy prawdopodobnie odmówili opuszczenia swoich pozycji. Władze w Moskwie i Damaszku zagroziły, że będą kontynuowały atak, jeśli Dżajsz al-Islam nie wywiąże się z porozumienia.

źródło: IAR, PAP

Departament Stanu USA w oświadczeniu podkreślił, że informacje o masowych atakach chemicznych w Syrii są „przerażające”, i jeśli się potwierdzą, wymagają „pilnej odpowiedzi ze strony międzynarodowej społeczności”. USA wezwały Rosję, aby „natychmiast zakończyć pełne poparcie (dla reżimu prezydenta Baszara el-Asada) i współpracować ze społecznością międzynarodową, by zapobiec dalszym, barbarzyńskim atakom przy użyciu broni chemicznej”.Leżąca niedaleko Damaszku Duma, jest ostatnim bastionem rebeliantów we Wschodniej Gucie.