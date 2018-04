Skazany za korupcję były prezydent Brazylii trafił do aresztu

Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva w eskorcie policji trafił do więzienia i rozpoczął odbywanie kary 12 lat więzienia za korupcję. Luiz Inacio Lula da Silva przez dwa dni przebywał zabarykadowany z grupą swoich zwolenników w siedzibie związku zawodowego zakładów metalowych.

W lipcu ubiegłego roku 72-letni Luiz Inacio Lula da Silva został skazany 9,5 roku więzienia za korupcję. W styczniu sąd drugiej instancji podwyższył mu wymiar kary do 12 lat. W czwartek Sąd Najwyższy odrzucił wniosek, by były prezydent w latach 2003-10 mógł odpowiadać z wolnej stopy i nakazał mu stawienie się w areszcie.



Lula da Silva wraz ze swoimi zwolennikami zabarykadował się w siedzibie związku zawodowego metalowców pod Sao Paulo. Jak informuje brazylijski kanał telewizyjny Globo, po negocjacjach z adwokatami byłego prezydenta, policja odstąpiła od operacji jego natychmiastowego zatrzymania. Lula trafi do więzienia w Kurytybie.



Skompromitowany polityk został skazany za przyjęcie łapówki w wysokości 3,7 mln reali (1,06 mln euro), w tym trzypoziomowego apartamentu w nadmorskim kurorcie, od koncernu budowlanego OAS. W zamian obiecał jej wygranie lukratywnego przetargu rozpisanego przez Petrobras – państwowy koncern naftowy.

źródło: IAR

Sam uważa wyrok za polityczna zemstę. Mimo wyroku skazującego pozostaje kandydatem Brazylijskiej Partii Pracujących w wyborach prezydenckich, które odbędą się w październiku i prowadzi w sondażach.