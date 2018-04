Nowa fucha Saakaszwilego. Został wykładowcą

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili będzie prowadzić zajęcia w holenderskiej Speakers Academy (akademii mówców), o czym powiadomił na swoim profilu na Facebooku.

„Dopóki jestem w Europie, będę zarabiać na życie wykładając. W Akademii jest bardzo dobry zespół, jego członkowie pozytywnie mnie zaskoczyli rozległą wiedzą, jeśli chodzi o specyfikę naszego regionu” – napisał Saakaszwili na Facebooku. „Mam nadzieję, że nie będę musiał długo wykładać, a doświadczenie będę wykorzystywać nie do wykładania, a do odsunięcia od władzy oligarchów i do rzeczywistych reform” – zaznaczył.



Kilka dni wcześniej zapowiedział, że po zaplanowanych na październik wyborach prezydenckich w Gruzji wróci do swojej ojczyzny, „by walczyć z rządzącą mafią”.



Obywatel Ukrainy



W 2015 roku Saakaszwili otrzymał z rąk prezydenta Petra Poroszenki obywatelstwo ukraińskie i został zaproszony do pracy na stanowisku gubernatora obwodu odeskiego nad Morzem Czarnym. Reformy, które miał tam przeprowadzić, miały być przykładem dla całej Ukrainy.



Jego współpraca z prezydentem trwała do jesieni 2016 roku. Saakaszwili oskarżył wtedy Poroszenkę o wspieranie klanów korupcyjnych i ustąpił z urzędu. Potem założył własną partię, Ruch Nowych Sił, i zaczął domagać się impeachmentu szefa państwa.

źródło: pap

Latem ubiegłego roku Saakaszwili został pozbawiony obywatelstwa Ukrainy. W tym czasie znajdował się za granicą. We wrześniu tego samego roku nielegalnie przedostał się na Ukrainę z terytorium Polski.12 lutego były prezydent Gruzji został odesłany do Polski, będącej ostatnim krajem, z którego przybył z zagranicy. Po wydaleniu udał się do Holandii, gdzie mieszka jego żona, Holenderka Sandra Roelofs i ich dwaj synowie.