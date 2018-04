„Niemcy tuszują błędną politykę kanclerz Merkel”, „nie można ofiar nazywać sprawcami”

– Niemcy mają taką tendencję, żeby tuszować błędną politykę kanclerz Merkel, która przyjmowała tysiące islamskich imigrantów – powiedział w „Minęła 20” poseł Wolnych i Solidarnych Adam Andruszkiewicz. – Ja bym bronił tutaj pani kanclerz Merkel - prowadzi bardzo chrześcijańską politykę, przyjęła bardzo wielu uchodźców, którzy uciekają od wojny i terroru. Nie można ofiar nazywać sprawcami – stwierdził poseł PO Marcin Święcicki.

Po południu w sobotę kierowca furgonetki wjechał w grupę przechodniów w zabytkowym centrum miasta Münster. Niemieckie MSW podało, że zginęły cztery osoby, w tym kierowca. Według różnych źródeł rannych zostało od 20 do 30 osób; sześć znajduje się w stanie ciężkim.



Tragedię skomentowali w programie „Minęła 20” politycy.



– Z pewnością nie jest to dobry wieczór dla Niemców, w ogóle dla Europejczyków, którzy dzisiaj na pewno są przerażeni tym, co się dzieje - kolejnym zamachem. Jeśli stoi za nim muzułmanin, jeśli był to kolejny zamach islamski - a wiele na to wskazuje - to powinno się to ogłosić, a nie tuszować. Niemcy mają taką tendencję, żeby tuszować błędną politykę kanclerz Merkel, która przyjmowała tysiące islamskich imigrantów – powiedział Adam Andruszkiewicz (koło poselskie Wolni i Solidarni).



– To kolejny zamach terrorystyczny, nie wiemy, kto był sprawcą, natomiast ja bym bronił tutaj pani kanclerz Merkel – powiedział Marcin Święcicki, poseł PO. – Prowadzi bardzo chrześcijańską politykę, przyjęła bardzo wielu uchodźców (...), pamiętajmy, że pierwszymi ofiarami terrorystów tzw. Państwa Islamskiego i wojen, które się toczą w Syrii, są właśnie ci uchodźcy, którzy uciekają od wojny i terroru, który tam nastał. Nie można ofiar nazywać sprawcami. W Europie więcej ludzi ginie jednego dnia w wypadkach samochodowych niż od terrorystów w ciągu całego roku – dodał.

źródło: TVP Info

– To, co uprawiają politycy PO, to jest cały czas ta sama śpiewka - mówienie o uchodźcach – stwierdził Jarosław Sachajko, poseł Kukiz’15. – Wśród ludzi, którzy przybywają do Europy, tych uchodźców to jest 6-7 procent, a reszta to są imigranci zarobkowi. Przestańmy okłamywać społeczeństwo – powiedział.– Łączymy się w bólu z Niemcami, zwłaszcza z dotkniętymi tą tragedią. Pani kanclerz Merkel nie odniosła sukcesu, jej polityka poniosła porażkę, ona sama to wie i sama stara się z tego wycofywać – powiedział poseł PiS Łukasz Schreiber. – Tak wiele czasu i wiele emocji poświęcamy sytuacji w Syrii, a prawie nikt nie mówi o tym, co się dzieje w RPA i o swoistym apartheidzie w stosunku do białych mieszkańców – podkreślił.