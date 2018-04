Trzy osoby zginęły, a około 30 odniosło obrażenia, gdy w sobotę mężczyzna za kierownicą furgonetki wjechał w ludzi siedzących przed restauracją na starym mieście w niemieckim Münster. Poniżej przypominamy śmiertelne ataki z wykorzystaniem pojazdów w ostatnich latach w Europie.

17, 18 sierpnia 2017 r. – kierowca furgonetki wjechał w tłum na promenadzie Las Ramblas w Barcelonie, zabijając 15 i raniąc 131 osób. 18 sierpnia w kurorcie Cambrils nad Morzem Śródziemnym terroryści wjechali samochodem w grupę ludzi – 1 osoba zginęła, a 7 zostało rannych; według policji był to atak terrorystyczny.



3 czerwca 2017 – trzech zamachowców wjechało furgonetką w przechodniów na London Bridge w brytyjskiej stolicy, a następnie zaatakowało nożami londyńczyków w pobliżu targu Borough Market. Zginęło osiem osób, a 48 zostało rannych. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie Państwo Islamskie.



7 kwietnia 2017 – Uzbek Rachmat Akiłow wjechał skradzioną ciężarówką w przechodniów w centrum Sztokholmu, zabijając pięć osób i raniąc 14.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

22 marca 2017 – napastnik wjechał samochodem w grupę ludzi na Moście Westminsterskim w Londynie, a następnie próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta strzegącego bramy wjazdowej. Wkrótce potem sprawca został zastrzelony przez interweniujące służby bezpieczeństwa. Zginęło sześć osób, a 49 zostało rannych.19 grudnia 2016 – 12 osób zginęło, a ok. 50 zostało rannych, gdy uprowadzona przez zamachowca Anisa Amriego ciężarówka z polskimi numerami rejestracyjnymi wjechała w ludzi na terenie jarmarku świątecznego w Berlinie. Wśród ofiar był polski kierowca ciężarówki. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.14 lipca 2016 – mężczyzna kierujący ciężarówką wjechał w tłum świętujący Dzień Bastylii w Nicei. 86 osób zginęło, a ok. 200 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie.