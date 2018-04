„W szeregach dżihadystów jest wielu Niemców konwertytów”

Niezależnie od tego, czy ataku w Münster dokonał Niemiec czy islamista, Niemcy mają z tym ostatnim zjawiskiem problem – powiedział Witold Repetowicz w programie „Minęła 20”. Publicysta portalu Defence24 podkreślił, że nie wszyscy spośród groźnych dżihadystów są migrantami. – Jednym z czołowych dżihadystów niemieckich był Sven Lau – blondyn o aryjskich rysach, konwertyta (na islam – red.). Takich konwertytów w szeregach dżihadystów niemieckich jest bardzo dużo – zaznaczył.

W sobotę w Münster na zachodzie Niemiec kierowca furgonetki wjechał w grupę przechodniów w zabytkowym centrum miasta. Zginęły cztery osoby, w tym kierowca, który się zastrzelił. Według mediów był chorym psychicznie obywatelem Niemiec. Miał 48 lat i nie był karany. Policja udziela skąpych informacji. Jak podano, śledztwo jest prowadzone „w wielu kierunkach”.



Gość TVP Info został poproszony o ustosunkowanie się do przypuszczenia, że wśród sprawców ataków w niemieckich miastach są „rdzenni Niemcy, którzy mają dość pewnej polityki władz i celowo dokonują tego typu działań, żeby wina i odium spadło na islamistów”. – Takie przypadki miały już miejsce. Ale samobójstwo sprawcy wyklucza taką opcję – ocenił dziennikarz.



W jego opinii prowokacja wyklucza „determinację, prowadzącą do oddania życia”. Repetowicz podkreślił, że niezależnie od tego, czy ataku dokonał Niemiec czy islamista, Niemcy mają z tym ostatnim zjawiskiem problem. Podkreślił, że z wojny w szeregach Państwa Islamskiego wróciło do Niemiec około 300 osób. – I nie wszyscy z groźnych dżihadystów to są imigranci. Jednym z czołowych dżihadystów niemieckich był siedzący już w więzieniu Sven Lau – blondyn o aryjskich rysach, konwertyta (na islam – red.). Takich konwertytów w szeregach dżihadystów niemieckich jest bardzo dużo – zaznaczył.

W licpu 2017 roku sąd w Düsseldorfie uznał 36-letniego Svena Laua, jednego z najbardziej znanych konwertytów na islam w Niemczech, za winnego rekrutowania w Niemczech bojowników do jednej z islamistycznych organizacji w Syrii.



Według aktu oskarżenia Lau zwerbował pod koniec lata 2013 r. dwóch niemieckich islamistów do walki w szeregach Dżasz-al-Muhadżirin wa-al-Ansar (JAMWA). Oskarżony miał też przekazywać dżihadystom pieniądze i kupione przez siebie noktowizory.



O Niemcu-salaficie zrobiło się głośno w 2014 r., kiedy organizował patrole szariackie w Wuppertalu, mające monitorować tam przestrzeganie zasad prawa muzułmańskiego. Lau wraz z innym niemieckim islamistą Pierre'em Voglem wygłaszali kazania w środowiskach salafickich w całym kraju.