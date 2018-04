Były prezydent Brazylii: oddam się w ręce policji, jestem niewinny

Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva poinformował w sobotę, że odda się w ręce policji i zastosuje się do sądowego nakazu rozpoczęcia odbywania kary 12 lat więzienia za korupcję. Lula powtórzył, że jest niewinny.

– Zastosuje się do nakazu – powiedział Lula swoim zwolennikom, którzy zgromadzili się przed siedzibą związku zawodowego metalowców w Sao Paulo, gdzie zabarykadował się prezydent.



– Nie jestem ponad prawem. Wierzę w wymiar sprawiedliwości, ale w uczciwy wymiar sprawiedliwości, z postępowaniem opartym na konkretnych dowodach – zaznaczył Lula.



Dodał, że jest jedyną osobą ściganą za apartament, który nie jest jego, odnosząc się do wysuniętych wobec niego oskarżeń o przyjęcie od jednego z koncernów łapówki w postaci nadmorskiego apartamentu.



Były prezydent miał oddać się w ręce policji do godziny 17:00 czasu miejscowego (21:00 w Polsce) w piątek, jednak odmówił zastosowania się do nakazu.



Były prezydent nie poinformował, kiedy ani gdzie planuje oddać się w ręce policji. Członkowie jego Partii Pracujących twierdzą, że Lula odda się w ręce służb po zaplanowanej na sobotnie popołudnie mszy w intencji jego zmarłej żony.

źródło: pap

Pod koniec stycznia sąd apelacyjny w Porto Alegre zatwierdził wyrok sądu pierwszej instancji, uznający 72-letniego Lulę za winnego korupcji i prania pieniędzy. Sąd podwyższył karę 9 i pół roku pozbawienia wolności do 12 lat i jednego miesiąca. Chodziło o przyjęcie korzyści majątkowych w wysokości 3,7 mln reali (1,06 mln euro), w tym trzypoziomowego apartamentu w nadmorskim kurorcie, od koncernu budowlanego OAS.