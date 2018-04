Pomnik Zbigniewa Wassermanna w „Panteonie Bohaterów” w Ossowie

Pomnik Zbigniewa Wassermanna odsłonięto w sobotę w „Panteonie Bohaterów”, w Dolinie 96 Dębów Smoleńskich w Ossowie. Prezydent Andrzej Duda, w liście odczytanym podczas uroczystości, określił Wassermanna jako „człowieka o wielkich zasługach w budowaniu służb specjalnych wolnej Polski”.

Zbigniew Wassermann, w latach 2005-2007 minister do spraw służb specjalnych w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego; poseł na Sejm IV, V i VI kadencji, zginął 10 kwietnia w katastrofie samolotu, którym delegacja polskich władz leciała na rocznicowe uroczystości do Katynia.



Podczas sobotniej uroczystości odsłonięcia popiersia Wassermanna w Ossowie odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy. „Łącząc się z państwem, pochylam głowę na znak hołdu dla ofiar katastrofy samolotu Tu-154M. Ich misja została nagle przerwana, ale wierzę, że my, Polacy, zawsze będziemy przechowywać w pamięci ich drogi życiowe i osiągnięcia, a w naszych sercach będziemy pielęgnować wierność tym najwyższym wartościom, którymi oni kierowali się w pracy państwowej. I jestem przekonany, że naszymi wytrwałymi wysiłkami kontynuować będziemy ich dzieło” – napisał prezydent.



„Dzisiaj w sposób szczególny wspominamy jednego z nich: śp. Zbigniewa Wassermanna - posła na Sejm trzech kadencji, członka Rady Ministrów, prokuratora, znawcę i doświadczonego praktyka prawa, człowieka o wielkich zasługach w budowaniu służb specjalnych wolnej Polski. Niech będzie mi wolno z tej okazji wyrazić głęboki szacunek dla jego dokonań, a zarazem radość, że zostają one godnie upamiętnione dzięki odsłanianemu teraz pomnikowi” – dodał prezydent.

Prezydent dziękował też w liście inicjatorom, twórcom, opiekunom „Panteonu Bohaterów” w Dolinie 96 Dębów Smoleńskich w Ossowie. „Głęboko poruszająca jest jego symbolika, łącząca wiktorię oręża polskiego w roku 1920 ze współczesnym doświadczeniem najtrudniejszych, najbardziej dramatycznych chwil z lat odbudowywania suwerennej Rzeczypospolitej. Wierzę, że ossowska Dolina 96 Dębów Smoleńskich, wraz z nekropolią poległych w Bitwie Warszawskiej, będzie dla obecnych i następnych pokoleń naszego narodu widomym znakiem tego, do jak chwalebnych czynów i jak wielkich poświęceń wzywa nas miłość Ojczyzny. Niechaj będzie to miejsce dumy i chwały, refleksji i zadumy nad dziejami najnowszymi naszego państwa. Niech tutaj Polacy znajdują inspirację do codziennej rzetelnej pracy dla dobra wspólnego, a młodzież niech umacnia się w dojrzałych patriotycznych postawach i uczuciach” – zakończył prezydenta Duda.„Panteon Bohaterów” w Ossowie zapoczątkowało w kwietniu 2012 r. odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ciągu ostatnich lat postawiono także popiersia m.in. biskupa polowego WP Gen. Tadeusza Płoskiego, prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, gen. Franciszka Gągora, gen. Andrzeja Błasika, gen. Wojciecha Lubińskiego, marszałka Macieja Płażyńskiego, biskupa polowego WP Kościoła prawosławnego Mirona Chodakowskiego, Anny Walentynowicz, Janusza Kurtyki, gen. Bronisława Kwiatkowskiego i Stefana Melaka. Wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej symbolizuje zasadzone na terenie polany 96 dębów; w ich pobliżu wzniesiono także brzozowy krzyż. Polana Dębów Pamięci mieści się przy kaplicy na Cmentarzu Poległych w Ossowie, gdzie pochowano wielu polskich żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.