Münster: Kierowca taranował przechodniów. Potwierdzono jego tożsamość

Tragedia w Münster na zachodzie Niemiec. Po południu w sobotę kierowca furgonetki wjechał w grupę przechodniów w zabytkowym centrum miasta. Niemieckie MSW podało, że zginęły cztery osoby, w tym kierowca. Według różnych źródeł rannych zostało od 20 do 30 osób; sześć znajduje się w stanie ciężkim. – Sprawca był chorym psychicznie obywatelem Niemiec. Miał 48 lat i nie był karany – podały wieczorem media. Wieczorem policja potwierdziła jego tożsamość.

Do tragedii doszło tuż przed godz. 15.30. Mężczyzna wjechał furgonetką w grupę ludzi, którzy wypoczywali w ogródku znanej w tym mieście kawiarni Kiepenkerl. Zginęły 2 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Przedstawiciel niemieckiego resortu bezpieczeństwa potwierdził, że następnie napastnik się zastrzelił.



Wieczorem rzeczniczka policji zapewniła, że niebezpieczeństwo minęło. – Prowadzimy intensywne śledztwo w wielu kierunkach – powiedziała Sussane Zschiesche. Zaprzeczyła pojawiającym się w mediach informacjom, jakoby nadal poszukiwani byli inni podejrzani.



Wcześniej media informowały, że zaraz po tragedii z pojazdu wyskoczyło dwóch mężczyzn, którzy udali się w nieznanym kierunku. Na Twitterze policja zaapelowała o niepowielanie niesprawdzonych informacji oraz poprosiła mieszkańców, aby nie wchodzili na teren zamknięty, objęty działaniami śledczych. Poinformowano, że centrum zamknięto z powodu podejrzanego przedmiotu, który znaleziono w furgonetce. Specjaliści sprawdzają, czy jest on niebezpieczny.



W sobotę późnym wieczorem Policja w Münster potwierdziła, że kierowcą furgonetki, która wjechała w tłum ludzi, był 48-letni obywatel Niemiec Jens R. Z pierwszych ustaleń służb wynika, że sprawca działał sam. Policja nie potwierdza terrorystycznego motywu tragedii, podaje, że motywy działania mężczyzny nie są na razie znane.

teraz odtwarzane Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Münster: Do tej pory wszyscy byli uśpieni, uważali, że w Niemczech jest spokój

Niemieckie media twierdzą, że Jens R. był znany policji jako drobny złodziej i miał być niestabilny psychicznie. „Welt Am Sonntag’ wspomina, że w przeszłości sprawca tragedii groził, iż popełni samobójstwo w wyjątkowo spektakularny sposób. Policja wskazuje, że Jens. R. najprawdopodobniej precyzyjnie zaplanował swój czyn. Świadczy o tym między innymi dokonanie ataku w wolny od pracy, słoneczny dzień po południu, kiedy w tym miejscu zawsze jest wielu ludzi.Trwa śledztwo, które ma ustalić motywy działania Jensa R.

#BREAKING: Several dead after vehicle drives into crowd in Münster, Germany

Prayers for families of Germany! #Muenster pic.twitter.com/5rrPi6IJbC — �� (@EUniversee) April 7, 2018

Report: Police say driver of car that crashed into crowd in #Muenster, Germany killed himself. https://t.co/FNtevvWXon pic.twitter.com/TmmWgIDKPZ — Fox News (@FoxNews) April 7, 2018

Niemcy: Furgonetka wjechała w ludzi. Są ofiary śmiertelne https://t.co/RPSNPQGeTK — DW (Polski) (@dw_polski) April 7, 2018

#BREAKING NEWS: Here are images from the scene after a van plows into pedestrians in #Muenster, Germany. We can confirm there have been multiple casualties pic.twitter.com/bgd8sn2MFM — NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018

#BREAKING German police say several 'dead and injured' as car hist a crowd in Munster, North Rhine-Westphalia #Munster pic.twitter.com/kambYFYFqH — Washington News Line (@WashNewsLine) April 7, 2018