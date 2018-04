Kierowca staranował przechodniów i popełnił samobójstwo. Panika w Münster

Tragedia Münster na zachodzie Niemiec. Samochód wjechał w grupę przechodniów. Niemieckie MSW podało, że zginęły cztery osoby, w tym kierowca. Około 20 osób rannych; sześć znajduje się w stanie ciężkim.

Przedstawiciel niemieckiego resortu bezpieczeństwa poinformował, że do tragedii doszło około godz. 15.30. Potwierdził, że napastnik popełnił samobójstwo. Jak dotąd nie ustalono jego tożsamości.



Mężczyzna wjechał w ludzi w rejonie zabytkowego centrum. Na zdjęciach dostępnych w sieci widać poprzewracane krzesła restauracji w pobliżu jednego z pomników. Policja zaleciła omijanie tego rejonu miasta.

#Munster #Germania: furgone si schianta sulla folla in zona pedonale.Almeno 3 morti e 50 feriti.L'attentatore si è ucciso con un furgone, polizia blinda il centro cittadino,si teme atto di #terrorismo pic.twitter.com/tlVibIRXa3 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 7 kwietnia 2018

#BREAKING: Several dead after vehicle drives into crowd in Münster, Germany

Prayers for families of Germany! #Muenster pic.twitter.com/5rrPi6IJbC — 🍁 (@EUniversee) April 7, 2018

Report: Police say driver of car that crashed into crowd in #Muenster, Germany killed himself. https://t.co/FNtevvWXon pic.twitter.com/TmmWgIDKPZ — Fox News (@FoxNews) April 7, 2018

Niemcy: Furgonetka wjechała w ludzi. Są ofiary śmiertelne https://t.co/RPSNPQGeTK — DW (Polski) (@dw_polski) April 7, 2018

#BREAKING NEWS: Here are images from the scene after a van plows into pedestrians in #Muenster, Germany. We can confirm there have been multiple casualties pic.twitter.com/bgd8sn2MFM — NewsAlertHQ (@NewsAlertHQ) April 7, 2018

#BREAKING German police say several 'dead and injured' as car hist a crowd in Munster, North Rhine-Westphalia #Munster pic.twitter.com/kambYFYFqH — Washington News Line (@WashNewsLine) April 7, 2018