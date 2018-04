Lider Ruchu Pięciu Gwiazd wyciąga rękę do centrolewicy

Lider pierwszego ugrupowania w parlamencie Włoch, antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi Di Maio, zaapelował do centrolewicowej Partii Demokratycznej o „zakopanie topora wojennego” i wspólne powołanie rządu.

Od ponad miesiąca we Włoszech trwa polityczny pat po wyborach, które nie przyniosły wyraźnego zwycięzcy. Ruch Pięciu Gwiazd ma najwięcej mandatów w obu izbach parlamentu, a wśród bloków na pierwszym miejscu jest centroprawica pod wodzą Silvio Berlusconiego z najsilniejszą w tej frakcji prawicową Ligą.



Bez rezultatu zakończyła się pierwsza runda konsultacji w sprawie powołania rządu, jakie prowadził z siłami politycznymi prezydent Sergio Mattarella. Następna tura rozmów ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Szef państwa dał partiom czas na refleksję i znalezienie porozumienia.



Po czwartkowym spotkaniu z Mattarellą Luigi Di Maio, jako kandydat Ruchu na premiera, ogłosił, że chce powołać rząd albo z centrolewicową, rządzącą dotąd Partią Demokratyczną czyli drugim ugrupowaniem w parlamencie po wyborach, albo z eurosceptyczną Ligą.



Sobotni wywiad z Di Maio w dzienniku „La Repubblica” wskazuje, że bardziej zależy mu na zawarciu porozumienia rządowego z Partią Demokratyczną, mimo głębokich podziałów między nimi, jakie miały miejsce jeszcze niedawno.



Poprzedni lider PD, były premier Matteo Renzi wiele razy mówił, że jego partia nigdy nie utworzy gabinetu z „populistami”.

W rozmowie z rzymską gazetą Di Maio oświadczył: „Nie wypieram się naszych idei ani ostrej krytyki, jaką wiele razy skierowaliśmy także pod adresem Partii Demokratycznej; ona też nam jej nie szczędziła. Ale – dodał – uważam, że poczucie odpowiedzialności wobec kraju zobowiązuje nas wszystkich, bez żadnego wyjątku, do zakopania topora wojennego”.– Poproszono nas, byśmy wzięli na siebie obowiązek i dali rząd krajowi, ale wszyscy muszą wnieść wkład w rozwiązanie problemów ludzi i udowodnić poczucie odpowiedzialności – powiedział odnosząc się do wyniku wyborów z 4 marca.Di Maio wyklucza możliwość porozumienia z Berlusconim, który stanowczo krytykuje jego formację, kandydat Ruchu na premiera podkreślił, że „reprezentuje on przeszłość”. Ocenił, że Berlusconi „mógł zmienić Włochy, ale tego nie zrobił”.