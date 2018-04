– Polska jest dla Volkswagena jednym z kluczowych rynków, charakteryzującym się dużą dynamiką wzrostu i innowacyjnością – powiedział wiceprezes niemieckiego koncernu motoryzacyjnego oraz członek zarządu VW ds. światowej sprzedaży i marketingu Juergen Stackmann.

– Od długiego czasu staramy się zwiększać naszą obecność w Chinach; kraj ten stał się wręcz drugim domem Volkswagena – wskazał, dodając, że na chwilę obecną koncern nie ma planów budowy nowych zakładów w Europie.



– Obserwujemy wyjątkowy wzrost zainteresowania naszymi samochodami w Polsce. Wasz kraj zamienił się w inkubator innowacji i siły biznesowej. Z dużą przyjemnością patrzymy, jak rośnie w siłę – oceniał. Wiceprezes VW przypomniał, że Polska stanowi dla firmy szósty co do wielkości rynek w Europie.



Niemiecki koncern motoryzacyjny informował w marcu, że do 2025 roku pobuduje co najmniej 16 zakładów produkujących samochody elektryczne. Fabryki mają być zlokalizowane w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. VW podkreśla, że do 2020 dziewięć z nich ma już działać - jedna w USA, pięć w Chinach, a trzy pozostałe to funkcjonujące już zakłady w Europie.



Odnosząc się Europy, Stackmann przypomniał, że „ostatnią fabryką pobudowaną w Europie były polskie zakłady (we Wrześni), w których powstaje model Crafter.”



– Uważam, że ta decyzja pokazuje nasze przywiązanie do kraju. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z pracy wykonywanej w istniejącym zakładzie, gdzie powstają modele Transporter T6 i Caddy. Bardzo cieszę się, że produkcja modelu Crafter idzie pełną parą – tłumaczył. Dodał jednak, że na chwilę obecną koncern nie ma planów budowy nowych zakładów w Europie.



Stackmann zdradził, że z szacunków koncernu wynika, iż pierwszy kwartał 2018 roku zakończył się dla VW globalnym wzrostem w wysokości 5,9 proc. – Dobra wiadomość dla nas jest taka, że wzrost jest generowany przez wszystkie regiony - rośniemy w Europie, Ameryce Południowej, w Chinach – zapewniał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Odnosząc się do zachodzących zmian na rynku motoryzacyjnym, wiceprezes VW mówił, że koncerny muszą dokładnie analizować sytuację i odpowiednio na nią reagować. Tak zrobił dwa lata temu niemiecki koncern, stąd chociażby decyzja o strategicznym potraktowaniu samochodów elektrycznych - powiedział.Firma do 2025 roku planuje wprowadzić na rynek 50 nowych modeli samochodów elektrycznych oraz 30 hybrydowych. Mimo tego nadal traktuje napędy spalinowe, jako istotny element strategii rynkowej.