15 ofiar śmiertelnych wypadku autokaru w Kanadzie

Do 15 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych sobotniego wypadku autobusu kanadyjskiej młodzieżowej drużyny hokejowej – poinformowała policja. 14 osób przebywa pod opieką lekarzy, a stan trzech z nich określany jest jako krytyczny.

Do wypadku doszło w prowincji Saskatchewan w środkowej części kraju. Autobus przewożący drużynę hokejową zderzył się z samochodem ciężarowym.



Autokarem podróżowało 29 osób, w tym 24 zawodników drużyny Humboldt Broncos w wieku od 16 do 21 lat. Jechali do miasta Nipawin leżącego na północy stanu na rozgrywki młodzieżowej ligi.



Premier Kanady Justin Trudeau złożył kondolencje rodzinom ofiar i podkreślił, że cały kraj jest w szoku i żałobie z powodu tej tragedii.

RCMP in Saskatchewan say 14 people died in the crash involving the team bus of the SJHL's #HumboldtBroncos. An additional 14 people were injured. 28 people total were on the bus. Police aren't releasing identities at this time.



Devastating. What an unbelievable tragedy. pic.twitter.com/8UFHNHvJda