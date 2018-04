Tragedia w Lublinie. Znaleziono ciała trzech osób z ranami postrzałowymi głowy

W mieszkaniu w Lublinie zaleziono ciała trzech osób. Wszystkie mają rany postrzałowe głowy. Jak ustalono, ofiary to 72-letni Wojciech B., jego 70-letnia żona oraz córka w wieku 38 lat.

Obok leżała dubeltówka. Mężczyzna miał na nią pozwolenie. Policja przypuszcza, że było to tak zwane samobójstwo rozszerzone.



Wojciech B. prawdopodobnie najpierw zastrzelił żonę i córkę, a następnie zabił siebie.



W rozmowie z portalem tvp.info, lubelska policja potwierdziła, że doszło do samobójstwa rozszerzonego z broni myśliwskiej. Sprawcą jest 72-letni mężczyzna z zawodu lekarz.



Jak ustalił portal tvp.info w rozmowie z policją, do zdarzenia doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Policja ustala w tej kwestii szczegóły, ponieważ nie było zgłoszenia o strzałach z broni. Nie są na razie znane motywy zbrodni.



Na miejscu pracują służby.



#wieszwiecej Polub nas