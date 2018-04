Włosi otwierają rachunki bankowe dla swoich... czworonożnych przyjaciół

We Włoszech można otworzyć konto w banku dla psa i kota. Z taką inicjatywą wystąpił bank z Piacenzy w regionie Emilia-Romania, który oferuje tę usługę właścicielom czworonogów po to, by poprzez ten rachunek osobno zarządzali wydatkami na ich rzecz.

Rachunek bankowy otwarty w ramach inicjatywy „Wierni Przyjaciele” oferuje jednocześnie różne ulgi przy wydatkach na weterynarza, zakupie produktów dla psów i kotów oraz polisę ubezpieczeniową dla nich.



Konto wystawione jest na nazwisko właściciela zwierzęcia, ale obok figuruje też imię czworonoga.



Konto dla swego cocker spaniela o imieniu Sun otworzył prezes Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani. Pytany o to, skąd pojawił się ten pomysł, odparł: – Jeden z naszych klientów poprosił nas o otwarcie rachunku dla jego psa, by tam skoncentrować wszystkie wydatki na niego.



– Natychmiastowe spełnienie jego życzenia nie było możliwe, ale przeanalizowaliśmy tę kwestię i uświadomiliśmy sobie, że wiele osób wydaje duże sumy na swoich ulubieńców i chcą oddzielić wydatki na ten cel od innych – wyjaśnił prezes.



Sto rachunków już otwartych



Włoskie media odnotowują, że właśnie w Piacenzy pomysł ten wydaje się wyjątkowo trafiony, bo połowa mieszkańców miasta ma w domu zwierzę.



Na razie w tamtejszym banku otwarto około stu rachunków dla nowych klientów na czterech łapach.