Kaczyński za kierownicą [OPINIA]

Rozpędzona ciężarówka, ciągnąca za sobą billboard z hasłem „Oddajcie kasę” już, już miała uderzyć z całej siły w Prawo i Sprawiedliwość. I wtedy nagle za kierownicę auta wskoczył prezes Kaczyński, któremu przeciwnicy co chwila wypominają przecież brak prawa jazdy i pokierował samochód w zupełnie inną stronę.

Ostatnie dni przed Świętami, lecz również większość poświątecznego tygodnia nie były dla Prawa i Sprawiedliwości najlepsze. Kampania opozycji, wymierzona w ministerialne premie zbiegła się ze zniecierpliwieniem dużej części wyborców informacjami, płynącymi z obozu Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, przyznane ekipie kojarzonego politycznie z poprzednią władzą Mateusza Kusznierewicza na rejs używanym, wyprodukowanym poza Polską jachtem rozpaliły emocje i to, co się rzadko zdarza, połączyło to osoby o różnych poglądach. Tyle tylko, że o ile dla zwolenników dobrej zmiany jest to idea, kojarząca się z czasami słusznie minionymi, o tyle dla przeciwników to tylko kolejna okazja do ataku. Tak czy inaczej, to kolejne działanie PFN, które rozmija się mocno z wyobrażeniami wyborców o promocji Polski.



Na to wszystko nakłada się coraz częściej powtarzana opinia, że rządowi w ostatnich miesiącach brak jest pozytywnej narracji, która pozwoliłaby porwać opinię społeczną, scementować i poszerzyć elektorat, a przy tym zneutralizować narastający ostrzał Prawa i Sprawiedliwości ze strony opozycji i mediów. Odbiło się to również na sondażach i choć te – zarówno dobre, jak złe – na ogół nie są zbytnio wiarygodne i służą raczej urabianiu, niż opisywaniu społecznych nastrojów. Spadki powinny jednak zaniepokoić polityków koalicji rządzącej, bowiem długotrwałe dołowanie w sondażach powoduje z reguły odwrócenie się od partii tej części elektoratu napływowego, który najmocniej kieruje się opiniami innych, a decyzje podejmuje raczej konformistycznie, niż racjonalnie.

Opozycja, której rzadko trafia się okazja do zaatakowania z wykorzystaniem argumentów innych, niż obchodzące tylko nią samą, tym razem rzecz postanowiła wykorzystać do cna. Mocne wsparcie medialne, doprowadzone do absurdu (jak atak na zagraniczne podróże Anny Anders, odpowiadającej za dialog międzynarodowy), skoordynowana kampania w internecie i na ulicach, na które ruszyły samochody ze wspominanymi już billboardami, zapewne również zresztą nie opłacane z pieniędzy samych polityków Platformy czy Nowoczesnej. A nie był to jedyny kłopot PiS w ostatnich dniach.



Tuż przed świętami ogłoszone zostało prezydenckie weto do ustawy degradacyjnej. Co najmniej niefortunnie dobrana data (Wielki Piątek) i uzasadnienie, w dużej części kłócące się z odczuciami oczekujących na ustawę, pokazało, że choć udało się rozwiązać wcześniejszy spór o kształt reformy sądownictwa, w obozie sympatyków dobrej zmiany z 2015 roku istnieje, być może już na stałe, pewne pęknięcie. Temperatura dyskusji osób, które decyzję poparły lub skrytykowały pokazuje skalę problemu.



Czytając niektóre z rozmów, pełnych najpoważniejszych oskarżeń, porównań, które dotąd zarezerwowane były w języku sympatyków PiS i Andrzeja Dudy co najwyżej do opisywania Platformy Obywatelskiej, można zapomnieć, że to (przywołując Kaczmarskiego i jego „Naszą klasę”) „jedno i to samo drzewo”. Na politykach ciąży wielka odpowiedzialność, również za to, by w obliczu kolejnych wyborów, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, odbudować jedność tych, którzy dali im władzę. Pytanie, na ile jest to dziś jeszcze możliwe, pozostaje otwarte. Jest oczywiste, że wiele dzisiejszych, bardzo mocnych deklaracji z obu stron straci swą moc w obliczu kolejnego wyboru albo–albo. Jednak fakt, ze pojawiły się głosy, wzywające Prawo i Sprawiedliwość do wystawienia w 2020 roku innego, niż dotychczasowy prezydent, kandydata, powinien być dzwonkiem ostrzegawczym.

Opozycja jednak również nie ma powodów do świętowania. Przedświąteczne wystąpienie Donalda Tuska nie było wyczekiwanym powrotem na białym koniu, a co najwyżej sygnałem do topniejącej grupy już od dawna przekonanych. Zaskakująca decyzja Grzegorza Schetyny, który ogłosił nawiązanie współpracy z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, jeszcze niedawno politykiem PiS, i wystawienie go jako kandydata na prezydenta Wrocławia, wywołało wściekłość. Nie w PiS jednak, które zdradę dawnego kolegi przyjęło raczej z rozbawieniem lub obojętnością, a u innych sił opozycji. Od KOD do Nowoczesnej i feministek. PiS-owski stygmat okazał się zbyt mocny, zaś Ujazdowski, przecież nawet w czasach współpracy z partią Jarosława Kaczyńskiego żaden radykał, określony został „katolickim fundamentalistą”. Jeśli więc Schetyna przypomniał sobie nagle o swojej konserwatywnej kotwicy, to się nią jedynie pokaleczył.



Choć deklaracja odejścia ze stanowiska cienia wiceministra w gabinecie cieni, jaką złożył Tomasz Cimoszewicz, ma wymiar jedynie humorystyczny, pokazuje to, że przewodniczący Schetyna swojej decyzji nie konsultował ani z potencjalnymi koalicjantami, których po swojemu postawić chciał przed faktem dokonanym, jak i własnym środowiskiem politycznym. Przy okazji kolejny raz usłyszeliśmy, że w nawiązanej po wielomiesięcznych podchodach koalicji Platformy i Nowoczesnej coś bardzo mocno trzeszczy.



Co ciekawe, głównym obrońcą samodzielności własnej partii stał się ostatnio Ryszard Petru, który najwyraźniej uznał, że taki manewr opłaca mu się bardziej, niż wieszczone przez niektórych przejście tego polityka do PO. Jedyną partią, która może mieć powody do zadowolenia jest więc tak naprawdę SLD, którego powrót do parlamentu po kolejnych wyborach wydaje się w tej chwili pewny. I, choć zapewne Platforma zyska w tej partii potencjalnego sojusznika w walce z PiS, to właśnie dla tej partii może być całkiem niezła wiadomość. Potencjalna współpraca z postkomunistami na poziomie krajowym może odciągnąć od Platformę część tego samego elektoratu, o który zabiega dziś koalicyjne Porozumienie.

W tej właśnie atmosferze osłabienia sił własnych i chaosu po stronie opozycji, Jarosław Kaczyński zdecydował się na ruch z arsenału środków, jakie dość długo, lecz nie do końca, ratowały PiS w pierwszej kadencji rządów – do zarządzania kryzysem i poprzez kryzys. Gdy wydawało się, że opozycja zdobyła broń, którą może, odwołując się do emocji bliskich również sympatykom rządu, w rząd ten uderzyć, Kaczyński wkroczył do akcji i postawił drugą stronę w bardzo niekomfortowej sytuacji. Pod hasłem polityki jako służby zapowiedział nie tylko, że ministrowie krytykowane nagrody zwrócą i przekażą na cel charytatywny. Pojawia się też plan zmniejszenia uposażeń ministrów, lecz również parlamentarzystów i samorządowców, a więc przedstawicieli wszystkich partii. Skoro wezwaliście nas do skromności, zróbmy to wspólnie – formułuje swój przekaz Kaczyński, a opozycja pozostaje ze zdziwioną miną napastnika, który nagle obrywa swoim własnym kijem od niedocenionego przeciwnika.



Media z minuty na minutę zmieniają narrację, mówiąc o potrzebie godnego wynagradzania osób decyzyjnych, politycy zaś zaczynają bronić własnych pieniędzy, podchwytują więc napisaną dla nich piosenkę, która nie przysporzy im popularności. Gdy Jarosław Kaczyński mówił o „najgorszym sorcie” niektórzy radośnie nazwali się „najgorszym sortem”, nie przejmując się zbytnio sensem tej wypowiedzi. Czy dziś, gdy prezes PiS mówi, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, opozycja ogłosi, że ona akurat właśnie dla kasy w politykę weszła? Byłoby to spełnienie marzeń partii rządzącej, do którego nie jest już wcale tak daleko. Ukoronowaniem tej strategii powinna być zapowiedź zwrócenia po wyborach kwot, które politycy stracą na odebraniu przywilejów, połączona z likwidacją lub ograniczeniem pisowskich programów socjalnych. Pomysł ten powinien zostać ogłoszony podczas wiecu, na którym przedstawiciele emerytów ze służb mundurowych, poparci przez opozycję, deklarują analogiczne zrozumienie w kwestii zmniejszonych diet.